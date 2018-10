John Arne Riise selger huset i Ålesund

fotball

Det var VG som meldte om salget først. Huset på Hessa, som ble kjøpt i 2016, har en prisantydning på 8,8 millioner kroner på Finn.no.

Nå venter nye eventyr for den tidligere fotballspilleren i Oslo. Riiise og kona har tidligere bodd i hovedstaden, men flyttet til Sunnmøre da Riise gjorde comeback for AaFK i eliteserien.

Også på Instastory skriver Louise Angelica, som er blogger, at de selger huset i Ålesund og vender snuten mot Oslo.

– Louise og John Arne ønsker å flytte nærmere familien og ser etter et koselig hus i et hyggelig nabolag på Østlandet. De har hatt noen fine år i Ålesund, en by begge har blitt veldig glad i. Nå er det full fokus på salg av huset, som de har mange gode minner fra, skriver parets manager, Erland Bakke, i en tekstmelding til VG.

Tidligere i år ble Riise utnevnt til Ålesund-ambassadør av ordfører Eva Vinje Aurdal, noe 38-åringen satte stor pris på.