Jerv-kamp trekkes inn i mulig kampfiksingsskandale

fotball

Jerv slo Ventspils 1–0 på Marbella torsdag ettermiddag. På stillingen 0–0 sendte Ventspils alle mann i angrep flere ganger, og etterlot seg unormalt mye rom bakover på banen, noe som til slutt førte til scoring for Arne Sandstøs menn. Dette vekket mistanke hos dommerne, og førte Jerv ufrivillig inn i en kampfiksingsetterforskning.

Det var Bergensavisen som først omtalte saken.

– I kampens hete så det ut som Ventspils pumpet alle mann i angrep i et forsøk på å vinne. Det resulterte i at vi i siste liten fikk seks store sjanser alene med keeper. I ettertid kom dommerteamet frem til at opptredenen til Ventspils var mistenkelig, og de skal ha meldt kampen inn til UEFA som mulig kampfiksing, forteller Jerv-trener Arne Sandstø til BA.

– 6–7 sjanser alene med keeper

Fædrelandsvennen var også til stede på kampen torsdag, og journalist Steffen Stenersen synes siste del av andre omgangen var merkelig.

– De siste 20 minuttene hadde Jerv seks-sju situasjoner alene med keeper, og det må være lov å kalle forsvarsspillet til Ventspils for fraværende, sier Stenersen som senere fredag skal dekke Starts treningskamp mot Nest/Sotra.

Det ble en noe spesiell fotballkamp, hvor Sandstøs gutter fikk enorme rom og sjanser utover i den andre omgangen, skrev Fædrelandsvennen like etter kampslutt. Også Kristoffer Tønnesen synes det ble mye sjanser.

– På slutten ble det trening på å være alene med keeper, sa venstrebacken.

Fredag var Jerv i kontakt med Norges Fotballforbund.

– Vi har fått bekreftet at det i forbindelse med vår kamp mot Ventspils i går er mistanker om kampfiksing. Nå jobbes det med å finne ut hva som er årsaken til de mistankene, sier daglig leder i Jerv, Christopher MacConnacher til BA.

Også Nils Fisketjønn i NFF bekrefter overfor avisen at kampen etterforskes.

Ventspils er for øvrig klubben Start-spiller Adeleke Akinyemi spilte for før han kom til Start i fjor sommer.

Fædrelandsvennen har ikke lykkes i å få kontakt med Ventspils.