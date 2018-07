J19-landslaget klare for EM-semifinale

fotball

De norske J19-jentene fikk en flott start på EM-sluttspillet i Sveits etter at regjerende mester Spania ble slått i den første kampen. Laget fulgte opp med å slå Frankrike 1-0, og dermed er Nils Lexerøds jenter klare for semifinale. Enten som gruppevinner eller toer.

Norge kom best i gang og skapte en del muligheter etter å ha kommet flere ganger til innlegg, men den franske målvakten tok det som kom.

To minutter før pause dukket derimot Sophie Roman Haug opp på bakre stolpe på det flotte innlegget fra Vilde Birkeli.

Norge og Haug hadde en stor mulighet fem minutter etter hvilen, men skuddet hennes fra 20 meter gikk utenfor det franske målet.

Frankrike spilte 2-2 mot Sveits i sin første kamp. De satte det norske forsvaret skikkelig under trykk utover i 2. omgang, men enten fikk de norske forsvarerne blokkert eller så var målvakt Linn-Marit Nilsen framme og reddet.

De franske jentene var nærmest scoring da Jessy Roux etter en times spill ble sendt gjennom. Malin Sunde kom derimot imellom og fikk stoppet forsøket.

Thea Bjelde forsøkte skuddfoten etter at hun hadde snappet ballen på midtbanen. Skuddet strøk like over tverrliggeren.

Emilie Nautnes fra Gossen startet kampen for Norge. Hun ble byttet ut etter 78 minutter.

Norge møter EM-vertene Sveits i den siste gruppespillskampen tirsdag.