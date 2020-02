Ingen enighet om Gregersen før vinduet stengte: Derfor gikk overgangen til England i vasken

fotball

Molde-stopperen Stian Gregersen var aktuell for engelsk fotball etter at den engelske Championship-klubben Wigan viste interesse på fotballens «deadline day». Men da overgangsvinduet stengte fredag kveld var han fortsatt MFK-spiller. Direktør Ole Erik Stavrum i Molde Fotball slår fast at det ikke ble noen avtale.