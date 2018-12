Ibrahima Wadji ferdig i Molde

fotball

Det bekrefter Molde Fotballklubb selv tirsdag formiddag.

Senegaleseren kom til Molde midtveis i 2017-sesongen fra klubben Gazişehir Gaziantep, men klarte aldri å spille seg til fast plass under Ole Gunnar Solskjær i Molde. Før klubben lot Wadji gå til Haugesund på lån i sommer, ble det fire kamper og ei scoring i den blå-hvite drakta i årets Eliteserie.

23-åringen har imponert i Haugesund i høst, hvor han var en viktig brikke og endte på seks scoringer på tolv kamper for rogalendingene.

– Viktig brikke i puslespillet

Etter den siste serierunden i Eliteserien for ti dager siden var FKH-trener Eirik Horneland klar på at Haugesund kom til å innfri kjøpsklausulen i låneavtalen. Avtalen ble altså signert tirsdag.

- Med signeringen av Wadji har vi fått på plass en viktig brikke i puslespillet vårt. Han er en steinhard løpsmaskin med en smittende energi, som passer laget vårt perfekt, sa treneren til Haugesunds offisielle hjemmeside da overgangen var i boks.

– Tillit og spilletid

Spilleren selv legger ikke skjul på at han er svært glad for å kunne få fortsette i FKH.

- Jeg veldig glad for å kunne signere for FK Haugesund. Her har jeg fått masse tillit og spilletid, og det har gått veldig bra for meg mens jeg har vært her. Nå ønsker jeg bare å score mange mål for FK Haugesund fremover, sier spissen til samme nettsted.

Den tidligere Molde-spilleren har skrevet under på en kontrakt som binder han til Haugesund ut 2021.

Totalt ble det 16 kamper i serie, cup og europacup på Wadji i MFK.