I kveld kan Hegerberg gjøre noe ingen nordmenn har klart tidligere

fotball

LONDON: FIFA har samlet en rekke av fotballens fremste personligheter ved Themsens bredd i London for å kåre verdens beste spillere og trenere.

For første gang er en norsk spiller med i finalefeltet. Ada Hegerberg er nominert sammen med sin lagvenninne i Lyon, Dzenifer Marozsan og den brasilianske legenden Marta som spiller i Orlando Pride.

– Det er en veldig mektig følelse å være nominert der. Jeg prøver å ikke bruke «stort» for mye, men det er utrolig artig. Det er en milepæl og et lite push for veien videre, sa Hegerberg nylig til Aftenposten om nominasjonen.

Det er de 15 scoringene Hegerberg sørget for på veien til Champions League-trofeet (ny rekord) som har tatt henne helt inn i finalefeltet.

FIFA har delt ut prisen på kvinnesiden siden 2001.

Det er stemmene fra landslagstrenerne (25%), -kapteinene (25%), 200 journalister (25%) og en nettavstemning blant fotballfans (25%) som avgjør hvem som vinner.

Legger Ronaldo Messi bak seg?

Blant mennene er det Cristiano Ronaldo, Luka Modric og Mohamed Salah som kjemper om å bli «The Best», som FIFA kaller kåringen.

Førstnevnte har vunnet prisen hele fem ganger. Det har også Lionel Messi, og portugiseren går dermed gå forbi sin rival om han utropes til den beste.

Marta har også samlet sammen fem trofeer allerede, og er dermed den mestvinnende på kvinnesiden. Hun vant fem år på rad fra 2006. Så sent som i 2016 ble hun nummer to.

Hegerberg ble nylig nummer to da UEFA kåret årets spiller i Europa, en pris hun vant i 2016. Den gangen var hun ikke blant FIFAs nominerte til kåringen av verdens beste. Det er heller ikke Pernille Harder i år, dansken som nylig ble kåret til Europas beste av UEFA.

Noen kåringer kun for menn

Verdens beste trener skal kåres både på kvinne- og herresiden. Hegerbergs sjef i Lyon, Reynald Pedros er nominert sammen med Japans Asako Takakura og Nederlands Sarina Wiegman.

Blant mennene er det de to VM-finalistene, Frankrikes Didier Deschamps og Kroatias Zlatko Dalic som møtes til ny duell. Denne gangen kan også avgått Real Madrid-sjef Zinédine Zidane vinne.

Prisen «årets keeper» finnes imidlertid kun blant mennene, og det er også 53 menn som er nominert når «årets lag» skal tas ut. Kåringen gjøres ikke blant damene.

Puskas-prisen, som går til den som scoret årets fineste mål, har også bare menn blant sine ti kandidater.

Nå kan hun også vinne Gullballen

Mandag kom nyheten om at France Football har bestemt seg for at den prestisjetunge prisen Ballon d’Or – Gullballen – i år også skal deles ut til en kvinnelig spiller.

Siden 1956 har bladet kåret årets spiller (først bare i Europa, fra 1997 i hele verden) etter en avstemning blant fotballjournalister.