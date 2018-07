I Norges EM-tropp har alle tatt det samme valget. Unntatt én.

fotball

VASA: Torsdag møtes Norge og Finland i G19-EM. Begge de to nordiske landene er i akutt poengnød.

Lagene skiller seg imidlertid på ett område. For mens ni av finnene spiller i utlandet, er det kun én av de norske som gjør det samme.

– Jeg tror den norske ligaen er en del bedre enn den finske. Det kan ha noe med det å gjøre, sier landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen.

Alle de norske spillerne har valgt å bli værende i Norge - unntatt Eman Markovic (18) fra Lyngdal. Tidligere i år forlot nemlig Markovic Molde og Norge. Han prøvde heller lykken hos de bosniske seriemesterne Zrinjski Mostar. Markovic er godt fornøyd med beslutningen.

– Det har vært veldig fint. Jeg har fått spille i treningskampene. Jeg trives veldig godt der, sier Markovic - som har bosniske foreldre.

Tror på «Norge-veien»

Det har ikke blitt mye sommerferie på Markovic. Zrjinski Mostar har trent hardt siden juni. Det var merkbart da Markovic kom inn i Norges EM-åpning mot Portugal. Den tidligere Molde-spilleren var svært frisk og scoret Norges mål i 1–3-tapet.

– Han er i veldig god form. Man så det på ham da han kom inn. Han har fått spille oppkjøringskamper på høyt nivå. Det har vært en veldig bra start for ham i Bosnia, sier landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen.

Molde ønsket å beholde Markovic. De foreslo å sende ham på utlån til OBOS-ligaen. 18-åringen har imidlertid ikke angret på valget om å dra. Landslagstrener Johansen mener imidlertid andre kan være tjent med å bli i Norge - hvert fall en stund til de er rundt 20 år.

– Jeg tror det er bra å reise ut på et litt senere tidspunkt. Vi har flere eksempler: Sander Berge, Mohamed Elyounoussi, Alexander Sørloth. De etablerte seg på et eliteserielag i Norge før de reiste ut. Jeg tror det er en veldig fin vei, sier Johansen.

– Det er viktig å treffe med timingen når man skal reise ut. Jeg tror at slik det norske systemet er nå, med veldig bra jobb i utviklingsavdelingen i toppklubbene og at mange får spilletid i Obos-ligaen og Eliteserien, er det et veldig bra sted å være, fortsetter han.

Fordelen med å spille i Norge

Det kan hende flere av G19-lagkameratene vil slå følge ut av Norge de nærmeste månedene. Én av de mest ettertraktede - Erling Braut Håland (17) - er usikker på om det er en fordel å spille i utlandet.

– Jeg har aldri spilt i utlandet. Jeg vet ikke hvordan det er der, sier Håland.

Ulrik Fredriksen (19) - som har blitt en viktig brikke i Sogndal - peker imidlertid på én forskjell med å spille i Norge.

– Fordelen kan være at de i utlandet ofte sliter med å spille førstelagsfotball og seniorfotball. De må holde seg på U-laget i stedet. Sånne som meg spiller ganske fast på høyt nivå. Det er mange her som spiller uke inn og uke ut i Eliteserien, til og med, sier bergenseren.

Møter tøft finsk lag

Mye tyder imidlertid på at Markovic er tiltenkt en rolle i A-lagstroppen til bosniske Zrjinski Mostar - som røk 1–2 sammenlagt for Spartak Trnava (Slovakia) i onsdagens Champions League-kvalifisering.

– For min del var det kanskje smartere å dra til Bosnia, men for andre er det kanskje bedre å bli i Norge, sier Markovic.

I det finske laget har altså langt flere gjort som Markovic. Angriper Saku Ylätupa er for eksempel blitt plukket opp av Ajax, mens midtbanespiller Abukar Mohamed spiller for ungdomslaget til Lazio. Siden Finland tapte 0–1 for Italia og Norge tapte 1–3 for Portugal mandag, har ingen av lagene råd til å tape.

– Finland har mye energi og gode spillere fremover på banen. De fortjente minst ett poeng mot Italia, sier Johansen, før han legger til:

– Det er et bra lag. Dette blir tøff motstand.

Finland-Norge spilles torsdag klokken 17.30 norsk tid.

