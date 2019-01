Skryter av Solskjær før gigantoppgjøret: – Et helt annet nivå

fotball

Arsenal-manageren er imponert over det Solskjær har fått til med Manchester United-laget siden han overtok etter José Mourinho.

– Det er et annet lag. Det er de samme spillerne, men nå presterer de på et helt annet nivå, sa Emery onsdag om motstanderen i fredagens storkamp i FA-cupens 4. runde.

– Jeg har sett de siste kampene deres, og alle spiller nå med mye selvtillit og presterer veldig godt. De er blitt til et veldig farlig lag.

Solskjær kommer til London med sju seirer av sju mulige bak seg som United-manager, og målet er å fortsette den rekken. Emery gleder seg til utfordringen.

– Vi vil bli satt på en stor prøve, men det er bra for oss, sa han.

Som ledd i forberedelsene til kampen har Emery latt Arsenal-troppen slå seg løs med paintballkrig for å fremme samholdet mellom spillerne.

Må ikke forhaste seg

Det har vært noen tøffe dager for London-klubben. Mandag kom beskjeden om at sjefspeider og rekrutteringsansvarlig Sven Mislintat forlater klubben neste måned etter bare et drøyt år i jobben.

Dagen etter ble det klart at høyreback Héctor Bellerín blir borte fra banen i inntil ni måneder på grunn av kneskaden han pådro seg i helgens sterke seier over Chelsea.

Emery ble spurt om det haster med å finne en erstatter for Mislintat og svarte i praksis «tvert imot».

– Dersom vi forhaster oss, er det lettere å gjøre en feil. Det er bedre å beholde roen og finne den best mulige person for jobben. Jeg tror klubben jobber med saken, men det er ikke mitt bord, sa han.

Vanskelig

Den spanske 47-åringen liker dårlig at han må greie seg uten Bellerin resten av sesongen og kanskje en del av neste sesong.

– Vi ble alle triste da han pådro seg skaden, og vi er triste nå. Dette har vært en vanskelig sesong med alvorlige skader for Hector, Rob Holding og Danny Welbeck, men slik er fotballen. Vi må være forberedt på det, for slikt er vanlig i fotball, men vi er triste likevel, sa han.

Det er de to mestvinnende klubber i FA-cupens historie som kjemper om avansement i verdens eldste fotballturnering fredag.

Vinner United, har klubben mulighet til å tangere Arsenals rekord på 13 titler allerede denne sesongen.

