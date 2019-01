Hvordan han takler motgang, vil definere Solskjær som leder

fotball

WEMBLEY: England-legenden Bobby Moore står på sokkel utenfor.

Noen få asiatiske turister venter tålmodig på at billettlukene til guidet stadiontur skal åpne.

Ellers er det helt stille en hustrig lørdag morgen i januar.

Welcome to Wembley!

Det finnes knapt noe mer storslagent i europeisk fotball enn Englands fotballkatedral.

Byggverket kostet ufattelige ni milliarder kroner da det var ferdigstilt to år forsinket i 2007.

I Europa er det bare Camp Nou i Barcelona som er større.

Wembley har 90.000 plasser og kapasitet til å selge 40.000 halvlitere på en halv time.

Wembley disponerer 2618 toaletter, ingen bygninger i hele verden har flere.

Solskjærs fem første Cardiff-Man United 1–5 Man. United-Huddersfield 3–1 Man. United-Bournemouth 4–1 Newcastle-Man. United 0–2 Man. United-Reading 2–0 (FA-cupen)

Solskjærs åtte neste De neste United-kampene: Søndag: Tottenham (b) i ligaen 19/1: Brighton (h) i ligaen 25/1: Arsenal (b) i FA-cupen 29/1: Burnley (h) i ligaen 03/2: Leicester (b) i ligaen 09/2: Fulham (b) i ligaen 12/2: Paris Saint-Germain (h) i Champions League 24/2: Liverpool (h) i ligaen

Hylles som stor leder

Wembley er gedigent.

Og det er altså her Ole Gunnar Solskjær skal få sin mye omtalte første store test som Manchester United-manager mot Mauricio Pochettinos Tottenham.

Solskjær kunne ikke fått en større scene.

Hans fem første kamper har gitt fem seire og 16–3 i målforskjell.

Solskjær har tilsynelatende gjort alt riktig.

Han har fått sin fortjente hyllest i både innland og utland.

Av sportsfolk og aktører i næringslivet.

I enkelte kretser har omtalen vært så svulstig at en skulle tro nordmannen kunne gå på vannet. Det kan han ikke.

Ut fra skriveriene er Solskjær en leder med stor L og et forbilde for norske næringslivstopper.

Det er blitt brukt ord som «lederbragd» om hans fem første kamper i Manchester United.

Men jeg ville ventet litt med å dra konklusjoner.

Hvordan takler han motgang?

For det er hvordan Ole Gunnar Solskjær takler motgang som vil definere hvor sterk han er som manager og leder av Manchester United.

Alle fotballtrenere opplever motgang en eller annen gang. Solskjær har gjort det tidligere, og kommer til å gjøre det igjen. Det vet han godt.

Da må han trolig bruke helt andre verktøy enn til nå.

I starten har det handlet om å frigjøre energi og skape harmoni i en klubb som rett og slett ikke orket mer av forgjenger José Mourinho.

Solskjær har gjort det han kom for. Senket skuldrene til en hel klubb. Skapt trygghet. Smilt og vunnet.

Men nå kommer det tøffere tider. Et tap for Tottenham vil være et tilbakeslag, men ikke motgang.

Motgang er en rekke med kamper med spillemessig og resultatmessig tilbakeslag.

Vil hans milde tilnærming holde da?

I motgang øker presset fra omgivelsene. Fra mediene og supportere.

Og ikke minst: Garderobesnakket forandrer seg. En spillergruppe har en tendens til å endre seg i dårlige tider.

Da har du muligheten til å vise hva du står for som leder.

Vant CL som vikar, fikk sparken

Fotballhistorien er full av eksempler på trenere som er kommet inn i en klubb og ved sin tilstedeværelse har snudd stemningen.

Roberto Di Matteo ble vikarmanager i Chelsea våren 2012. Anført av en meget sterk spillergruppe med ledertyper som John Terry, Didier Drogba og Frank Lampard innledet London-klubben en triumfferd som endte med Champions League-triumf i München to måneder senere.

Di Matteo fikk managerjobben på permanent basis. Italieneren var i stand til å løfte Chelsea da den var i krise. Men han klarte ikke å ta klubben det neste steget og fikk sparken noen måneder senere.

I fjor sparket Chelsea en annen italiener, Antonio Conte, ett år etter at han ledet klubben til seriegull.

Spillerne mente han hadde en for defensiv tilnærming til kampene, spesielt mot de store lagene. Han havnet i konflikt med flere av stjernene. Da var Contes tid i klubben over.

Situasjonen var ikke helt ulik den Manchester United-spillerne opplevde med José Mourinho i høst.

Spillerne ønsket å bli frigjort fra den krevende managerens tvangstrøye.

Chelsea hentet inn fotballromantikeren Maurizio Sarri. Den sigarettrøykende italieneren tok både spillergruppen og engelsk fotball med storm.

Sarri ville angripe, score mål, vinne og glede publikum.

Han frigjorde spillernes energi, Chelsea skjøt ut av startblokkene ved sesongstart.

Sarri vant sine fem første kamper, fire av dem mot Huddersfield, Newcastle, Bournemouth og Cardiff. De samme motstanderne som Solskjær og United har slått siden 22. desember.

Men hverdagen innhentet også Sarri. Resultatene normaliserte seg.

Det vi kalte en gullkandidat i september, er i realiteten ikke en gullkandidat i januar.

Ikke tapt hjemme siden 2013

Hvor lang Solskjærs seiersrekke blir får vi et svar på i dag.

Tottenham er favoritter på banen de leier frem til deres eget nye stadion på White Hart Lane står klar, kanskje allerede i mars.

Tottenham har ikke tapt på hjemmebane mot Manchester United etter at Sir Alex Ferguson ga seg i mai 2013.

Det er godt mulig Solskjær er i stand til å gjøre noe med den statistikken. Nordmøringen har hatt en tendens til å overraske.

Men uansett resultat må vi vente litt før vi vet hvor god leder Ole Gunnar Solskjær er.

Over til Wembley.