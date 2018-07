Hushovd bitt til blods av hissig hund: – Dette var skremmende

fotball

Tidligere sykkelproff og nå TV 2-profil under Tour de France-sendingene, Thor Hushovd, fikk en skremmende opplevelse under joggeturen torsdag morgen.

Han løp forbi en parkeringsplass nær Tour de France-sirkusets tilholdssted i Sør-Frankrike da en hund begynte å løpe ved siden av ham.

– Jeg var ikke redd for den, for den så så uskyldig ut. Før jeg visste ordet av det, satte hunden kjeften over kneet mitt, sier Hushovd til TV 2.

– Ropte noen franske gloser

Hunden bet den tidligere sykkelstjernen over kneet, så det begynte å blø. Han forsøkte å komme seg unna, siden han var redd for at den skulle bite igjen.

– Jeg så eieren i bakgrunnen. Han ropte på hunden, og den løp bort. Jeg ropte noen franske gloser til ham, men jeg orket ikke bry meg mer. Så da løp jeg videre. Jeg har alltid vært glad i hunder, men dette var skremmende, sier Hushovd til TV 2.

Skal sjekkes av lege

Han valgte ikke å dra til legen etter bittet, men skal sjekkes av en lege i startområdet til sykkelrittet.

Thor Hushovd startet sin nye jobb som sykkelekspert i TV 2 i mars, og jobber i kanalen under de største sykkelrittene i løpet av sesongen. Nå er han i Frankrike sammen med resten av TV 2s sykkelteam for å følge Tour de France.