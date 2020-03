Hevder fotball-EM blir utsatt: Slik kan Champions League og Europa League avgjøres

fotball

Tirsdag kan bli en skjebnedag for europeisk fotball. Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har kalt inn til en videokonferanse, der blant andre de 55 medlemslandene i Uefa skal diskutere løsninger på korona-situasjonen.

Koronaviruset har som kjent satt hele Fotball-Europa på vent. Både seriespill i de aller fleste landene, samt Champions League og Europa League, er utsatt på ubestemt tid.

Det har også gjort at sommerens fotball-EM henger i en tynn tråd.

Hevder at EM blir utsatt

Alt dette skal diskuteres i løpet av Uefa sin konferanse, der mye fokus naturligvis vil ligge på hva som skal gjøres med sommerens fotball-EM.

De siste dagene har flere løsninger blitt diskutert, men mye tyder på at mesterskapet vil bli utsatt, enten til senere i 2020 eller sommeren 2021.

Forrige uke meldte den franske storavisen L’Équipe at EM kommer til å bli utsatt. Sent mandag kveld hevder Financial Times det samme.

De siterer anonyme kilder på at Uefa allerede har tatt avgjørelsen og at de vil presentere det tirsdag.

Hvis det blir tilfellet, vil det åpne plass for at de europeiske ligaene og cupene kan bli avgjort i løpet av sommeren.

I de to europacupene er man fortsatt et godt stykke unna å finne en vinner, da både Champions League og Europa League er midt inne i åttedelsfinalene.

Flere forslag om hvordan turneringene skal avgjøres er blitt dratt frem, blant annet å spille enkeltoppgjør fremfor dobbeltoppgjør for å redusere antall kamper.

The Times: – Ingen avgjørelse i morgen

En annen variant, som BBCs Simon Stone, skrev om mandag ettermiddag, er å arrangere en miniturnering over en håndfull dager i Istanbul og Gdansk, som etter planen skulle være vertskap for henholdsvis Champions League- og Europa League-finalen.

– Det ville konsentrert antall kamper ytterligere, kuttet ned på reising og forårsaket minst mulig forstyrrelser av de hjemlige ligaene, skriver Stone.

Men selv om det skal diskuteres ulike løsninger, er det ikke gitt at det blir tatt noen form for avgjørelse rundt de europeiske cupene tirsdag. Til det er dagens usikkerhet rundt koronaviruset for stor.

– Gitt usikkerheten rundt pandemien, er det sannsynlig at Uefa vil utsette avgjørelser rundt klubbturneringene i flere uker, når bildet er klarere, skriver The Times.

Aller først vil nok uansett Uefa altså ta stilling til hva de skal gjøre med EM, som i utgangspunktet skal arrangeres i tolv forskjellige land i Europa fra 12. juni til 12. juli.

Kilder: BBC, The Times.