Hevder eliteserieklubbene får slippe inn 200 tilskuere

Avisen hevder å ha fått bekreftet fra flere hold at det vil bli åpnet for tilskuere på tribunene.

Torsdag åpnet regjeringen som ventet for at arrangementer med inntil 200 deltakere kan gjennomføres fra 15. juni. Det får altså positive konsekvenser også for fotballklubbene.

Ifølge Bergensavisen vil det kun bli sluppet inn supportere fra hjemmelagene til kampene, og det blir opp til klubbene å organisere hvem som får billett.

– Vi skal ha et møte med klubbene senere i kveld, sier Norges Fotballforbunds konkurransedirektør Nils Fisketjønn til avisen om saken.

Tilskuerne vil angivelig bli sluppet inn under forutsetning av at énmetersregelen og øvrige smitteverntiltak følges.