Hevder Østigård er klar for Premier League-klubb

fotball

Det sier far Even Østigård til Nettavisen:

– Jeg kan bekrefte at han er på vei til Brighton for å signere. Overgangen er mer eller mindre klar. Han reiste over for å signere i ettermiddag.

18-åringen fra Åndalsnes ble i sommer hentet hjem fra et vellykket låneopphold i Viking. Skiri Østigård var på besøk i Brighton sist helg for å møte klubben. Han ble avbildet på tribunen sammen med agent Jim Solbakken og Mathias Normann. Sistnevnte er Brighton-spiller og var på lån i Viking fram til i sommer.

– Han så på forholdene og snakket med manageren. De gav et godt inntrykk og klubben har vært pågående over lang tid. I tillegg til det har han hatt interesse fra andre klubber som han har vurdert, sier far Østigård.

Tilbudet fra PL-klubben skal imidlertid ha vært overbevisende og Brighton skal ha pekt seg ut som det beste alternativet for 18-åringen. Even Østigård påpeker at det fortsatt er tid igjen og at ting kan endre seg.

– Nå er det ett døgn igjen av vinduet så ting kan skje, men i utgangspunktet er han tiltenkt en rolle i førstelaget.