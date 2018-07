Hevder Molde har fått et konkret bud på Leo Østigård

fotball

Den 18 år gamle midtstopperen er utleid fra Molde til Viking ut sesongen, men har ikke returnert til Stavanger etter G19-landslagsspillet i EM. I et intervju med Rogalands Avis (krever abonnement) forklarer han hvorfor:

– Vi har en åpen og god dialog med Molde, og de har fortalt oss at de har fått inn et bud på Leo som de nå vurderer. Derfor har han ikke returnert til Viking, men trener sammen med Molde mens situasjonen blir avklart, sier han til avisa.

Østigård har kontrakt med Molde ut 2020-sesongen, og i avtalen med Viking er det en klausul om at Molde kan kalle ham tilbake, enten for spill i moderklubben, eller ved et eventuelt salg. Han dro hjem til Åndalsnes før G19-EM, og har altså ennå ikke returnert til Stavanger. Tidligere er det varslet interesse rundt det unge fotballtalentet fra tre-fire klubber, blant annet fra Tyskland, England og Nederland.

– Molde vurderer nå budet på Leo, men hvis de bestemmer seg for ikke å selge han kan det hende han returnerer til Viking. Som sagt har vi en god dialog med klubben, så vi får se hva som skjer, sier Bjarne Berntsen til Rogalands Avis.

Administrerende direktør i Molde Fotballklubb, Øystein Neerland, skriver i en SMS tirsdag kveld at han ikke ønsker å kommentere Berntsens uttalelser.