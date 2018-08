Hevder Juventus fristet Håland med dobbel lønn

fotball

I helgen ble det klart at det norske supertalentet går til østerrikske Salzburg etter sesongen. Flere klubber har ligget langflate etter nordmannens signatur, blant andre Juventus.

Ifølge Viasport-profil Jan Åge Fjørtoft kom den italienske storklubben med et lukrativt tilbud helt på tampen av overgangsforhandlingene rundt Håland.

«Juventus en av de første klubbene som fristet Erling Braut Håland. Er med hele veien. På slutten tilbyr de 17-åringen dobbel lønn og spill med CRonaldo. Likevel sier unggutten nei. KUN opptatt av sportslig utvikling», skriver den tidligere landslagsspilleren på Twitter.

Til Nettavisen sier Fjørtoft at han ikke vil oppgi hvilke kilder han har, men at han ikke ville lagt ut meldingen dersom han ikke var trygg på at det han skrev stemmer.

51-åringen legger ikke skjul på at han mener den norske 18-åringen har gjort et fornuftig valg ved å gå til Salzburg.

– Jeg blir mer og mer imponert, og vet dette er en gutt som har en fantastisk innstilling og setter seg hårete mål, i likhet med stadig flere norske unggutter. Men enda viktigere enn målene vet de konsekvensen av det. Dette er spillere som ikke bare leser «Glamour-sidene» av Cristiano Ronaldo, de har også forstått hva han, sammen med Lionel Messi, har gjort for å bli verdens beste fotballspiller. Det imponerer meg, sier Fjørtoft.