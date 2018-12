Hevder Kåre Ingebrigtsen takket nei til Haugesund

fotball

Ifølge TV 2 skal Haugesund ha begynt å sondere markedet etter Eirik Hornelands erstatter.

Horneland har vært linket til RBK-jobben, og Adressa kunne fredag melde at 43-åringen kun er detaljer unna å blir trener for seriemesterne fra Trondheim.

Kanalen melder at de vet at FKH, via en agent, skal ha hendvendt seg til Kåre Ingebrigtsen i håp om at han kunne være en kandidat til trenerjobben. Men den tidligere Rosenborg-treneren skal ha signalisert at han ikke er interessert.

– Jeg ønsker ikke å kommentere hvilke klubber jeg er aktuell for eller ikke, sier Ingebrigtsen til TV 2.

Ingebrigtsen ledet Rosenborg til tre strake seriemesterskap mellom 2015 og 2017.

Benekter

FKHs styreleder Leiv Helge Kaldheim avviser at klubben har startet en trenerjakt. Han står fast ved at Horneland blir værende også kommende sesong.

– Det jeg kan si er at jeg ikke har vært i kontakt med noen andre trenere enn Eirik Horneland når det gjelder 2019. Eirik har kontrakt med FK Haugesund i 2019 og skal trene FK Haugesund i 2019, sier Kaldheim og garanterer for at han ikke har vært i kontakt med Ingebrigtsen.

Ble sparket

Horneland har trent Haugesund siden høsten 2016. I år tok han rogalandsklubben til en sterk fjerdeplass i Eliteserien.

I forrige uke bekreftet Rosenborg at Rini Coolen går tilbake til rollen som akademisjef. Nederlenderen har ledet Rosenborgs A-lag siden 19. juli, men får ikke fortsette som hovedtrener.

Coolen overtok ansvaret etter at Ingebrigtsen fikk sparken. Han loset trønderne til både serie- og cupgull.

RBKs styreleder Ivar Koteng bekreftet overfor Adressa fredag at de har fått «ja» fra det som blir klubbens nye hovedtrener, og at kun formaliteter gjenstår før han presenteres.

(©NTB)