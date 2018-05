Her varter «den glemte keeperen» opp med redningen som forbløffer fotballverdenen

fotball

10 år etter Manchester United-debuten vartet «den glemte keeperen» opp med en utrolig redning på nivå tre i England.

Han kom til Manchester Uniteds akademi som 11-åring. Han førstelagsdebuterte for Manchester United som 18-åring i en ligacupkamp i september 2008.

Ben Amos skulle bli den neste store keeperen.

Men karrièren ble ikke slik mange trodde. Han ble lånt hit og dit. Fra Manchester United til Peterborough. Så til Molde der han fikk 8 seriekamper i 2010. Deretter til Oldham, Hull, Carlisle. Han ble kjøpt av Bolton og lånt videre til Cardiff.

Bolton hentet keeperen tilbake i fjor sommer og sendte Amos rett ut i et nytt utlån til Charlton Athletic på nivå tre i England.

Ben Amos ble «den glemte keeperen».

Men 10 år etter debuten for United kunne Amos endelig skinne igjen, da han vartet opp med en redning helt i verdensklasse i Charltons playoffkamp mot Shrewsbury.

Redningen går sin seiersgang på sosiale medier og omtales som «årets redning i verden».

Sjekk selv i videoen i vinduet over!

Shrewsburys Stefan Payne har lurt Charltons midtstopper og skal bare plassere ballen i mål fra syv meters hold. Keeper Ben Amos har ansiktet mot eget mål i det Payne skyter.

Med ryggen mot Payne reagerer Amos lynhurtig. Han kaster seg til siden, får høyre hånd på ballen, som skifter retning og beveger seg mot stolpen. Payne kaster seg frem mot stolpen for å dytte ballen over målstreken. Men Amos får kravlet seg frem og dyttet ballen ut over sidelinjen.

En utrolig inngripen av keeper Amos. Instinkt kombinert med en smule flaks gjorde at han leverte en redning som nå går verden rundt.

Dessverre for 28-åringen og hans Charlton var det ikke nok. Shrewsbury vant 2–0 og Charlton må spille i League One også neste sesong.