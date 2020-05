Her starter fotballen snart opp igjen. Nå har TV 2 kjøpt rettighetene.

fotball

9. mai starter fotballsesongen på Færøyene. Da kan norske seere endelig få sett direktesendt fotball igjen.

Det er TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen som bekrefter fredag kveld at kanalen har kjøpt rettighetene til den færøyske ligaen.

– På én og samme uke har vi sikret oss rettighetene til Champions League og færøysk fotball. Det blir veldig kjekt, sier Hagen.

På øygruppen som ligger vest for Bergen, bor det rundt 50.000 mennesker. For ti dager siden åpnet skolene i landet.

– Det er den første ligaen i Europa som starter opp innenfor ansvarlige rammer, da tar vi ikke med Hviterussland. Færøyene har bekjempet korona og har brukt testapparat fra fiskeindustrien. De skal starte på en ansvarlig og forsvarlig måte 9. mai, og da synes jeg det kunne vært gøy å vise at fotballen starter igjen. Det er jo ikke Champions League, men bare å se direkte fotball er et signal om håp.

Skal bruke Premier League-profilene

Sportsredaktøren håper ligaen kan bli et godt tilbud til seere som er sultne på direktesendt fotball.

– Dette forteller litt om hvilken spesiell tid vi lever i. Vi har sendt alt fra e-sport, virtuelle sykkelritt og nettsjakk, men akkurat direktesendt fotball har vært et stort savn for mange, sier Hagen.

I først omgang skal kanalen sende de 12 første serierundene. Hagen forsikrer om at de vil lage en god pakke rundt kampene.

– Vi satser når vi først får det. Det blir en god pakke med våre profiler fra Premier League og Champions League. Det blir studiosendinger med gode formidlere, sier han.

– Færøysk fotball blir nok ikke en folkesport, men et tilbud for dem som kjenner mest på savnet.

1. serierunde i færøysk eliteserie HB Torshavn – Streymur Klaksvik – B36 Torshavn NSI Runavik – TB Tvoroyri Skala Itrottarfelag – IF Fuglafjordur AB Argir – Vikingur

Kjøpte Champions League-rettighetene

Tidligere denne uken ble det også kjent at TV 2 hadde sikret seg rettighetene til å vise Champions League fra og med 2021.

Nyheten kom kun et par måneder etter at det ble annonsert at kanalen mister Premier League-rettighetene fra og med 2022/23-sesongen til Nent-gruppen.

– Det er veldig stas. Det er et flott «comeback» etter å ha mistet Premier League-rettighetene. Vi slår tilbake og tar den andre store fotballrettigheten. Det er imponerende av TV 2, sa kommentator Øyvind Alsaker.