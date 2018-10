Her skjønner Åge Hareide at han skulle tatt med Nicklas Bendtner til VM

fotball

TV-skjermen på VM-stadionet i Nizjnij Novgorod viste 120 minutter. Stillingen i 16-delsfinalen mellom Åge Hareides Danmark og Kroatia var 1–1. Den dramatiske bataljen skulle avgjøres på straffespark.

Da innså den norske treneren at det var én mann utenfor Danmarks tropp han helst skulle hatt med.

Rosenborgs Nicklas Bendtner.

«Skulle hatt Bendtner da. Han hadde scoret. Sinnssyk god på det. Han hadde skutt hvis han hadde vært med.» sier Hareide i den nylig lanserte boken «Åge Hareide – et fotballiv» av Arild Stavrum.

Utelatt grunnet skade

Hareide tok Bendtner med på det danske landslaget igjen etter at spissen hadde imponert for Rosenborg høsten 2017. Den profilerte spissen var sikker fra straffemerket da Danmark slo Irland i den avgjørende playoffkampen til VM. Han har i skrivende stund satt tolv straffespark på rad for Rosenborg og Danmark (ni før VM).

Men da VM-troppen ble tatt ut, var ikke Bendtner med. 30-åringen var småskadet – og Hareide følte det var en enkel avgjørelse å vrake den tidligere Arsenal-spilleren.

«De mente de var klare, men jeg skulle ha 100 prosent friske.» sier Hareide i boken.

«Jeg skulle presset alle til å se på Ipad»

Straffesparkkonkurransen mot Kroatia endte med tap. Nicolai Jørgensen bommet på den avgjørende straffen. Hareide og danskene måtte reise hjem, mens Kroatia tok seg helt til finalen.

I Stavrums bok avslører Hareide at det danske teamet hadde en Ipad med video som viste hvordan Kroatias keeper Danijel Subasic som oftest gikk tidlig når motstanderne skjøt straffespark.

Flere av de danske spillerne valgte å ikke se videoen.

«Jeg skulle ha presset alle til å se på Ipad og keeperen.» sier Hareide.