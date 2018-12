Her kan Manchester United ha avslørt seg selv: «Solskjær blir vår vikar-manager»

fotball

Videoen, som først ble omtalt av VG, er ikke lagt ut på førstesiden på klubbens offisielle hjemmeside.

Men ved et søk på «Solskjaer» kommer det opp tre videoer av Solskjær, som alle ble lagt ut ved 20–21-tiden tirsdag kveld.

En video viser Solskjærs mest klassiske mål for United. En annen er viet Solskjærs debut mot Blackburn 25. august 1996.

Mens den tredje viser Solskjærs seiersmål mot Bayern München i Champions League-finalen i 1999. Den har teksten: «Solskjaer becomes our interim manager, 20 seasons after clinching The Treble with THAT goal at Camp Nou ...»

Solskjær blir ifølge teksten altså Manchester Uniteds vikarmanager 20 år etter at han senket Bayern München på Camp Nou.

Videoene ble fjernet

Videoene ble fjernet fra manutd.com rett etter kl. 23.00 tirsdag kveld norsk tid. Trolig var videoene lagt klar til publisering i forbindelse med offentliggjøringen av at Solskjær blir Manchester United-manager.

Hverken Manchester United eller Molde FK har kommet med en offisiell uttalelse.

Bekreftelse eller ikke, alt tyder på at nordmannen blir manager for en av verdens aller største fotballklubber. Etter at José Mourinho ble sparket tirsdag morgen, ble Solskjærs navn tidlig lansert.

Både engelske medier og bookmakere var samstemte i at Solskjær var favoritten til å bli midlertidig manager frem til sommeren, med tidligere Sir Alex Ferguson-assistent Mike Phelan som assistent.

Tirsdag kveld meldte United-kjenner Mark Ogden og ESPN at det kun var ett hinder for at Solskjær skulle bli ny sjef for United-stjernene: Molde Fotballklubb, som resignerte trenerkontrakten med Solskjær for to uker siden. Kontrakten løper ut 2021-sesongen.

Nå tyder alt på at Molde må skaffe seg ny trener.

Manchester United møter lørdag Solskjærs gamleklubb Cardiff i Premier League.