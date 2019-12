Her er grunnene som taler for og imot Solskjær

fotball

Varierende prestasjoner. Få poeng. En viss argentiner som plutselig ble tilgjengelig. Dette er faktorer som gjør det naturlig å spekulere i om Ole Gunnar Solskjærs posisjon på Old Trafford blir mer usikker for hver uke som går.

José Mourinho hadde faktisk flere poeng på samme tidspunkt i fjor, men fikk sparken kort tid etterpå.

De neste dagene venter både Mourinhos Tottenham og Manchester City for Solskjær.

Aftenposten har snakket med fotballekspertene Lars Tjærnås, Petter Myhre, Nils Johan Semb og Simen Stamsø Møller om situasjonen til nordmannen.

Vi har kommet frem til tre grunner som tilsier at han sitter trygt, og tre grunner som gjør at det brenner under føttene til 46-åringen.

Dette taler for Solskjær:

1. Klubbens langsiktige plan

Manchester United har prøvd flere managere etter at Sir Alex Ferguson ga seg i 2013. David Moyes tok over et lag som hadde vunnet Premier League sesongen før, men mislyktes. Louis van Gaal og José Mourinho var to erfarne managere som skulle ta United tilbake til toppen. Ingen av dem vant de gjeveste trofeene eller spilte den type fotball som United-fansen ville ha.

Ansettelsen av Ole Gunnar Solskjær var derfor et signal om at Ed Woodward ville tilbake til Uniteds røtter. Nordmannen kjenner klubben ut og inn, og visjonen til både Solskjær og Woodward er nå at det skal satses ungt. Både via overgangsmarkedet og klubbens akademi. Det kommer til å ta tid, noe Woodward og Glazer-familien later til å være innforstått med.

2. Satsingen på ungdommen

På spesielt ett punkt holder Solskjær det han lover. Og vel så det. I 3–1-seieren mot Brighton i november, hadde startelleveren til Solskjær en snittalder på 24 år. Det er yngst av alle i Premier League denne sesongen. Videre på listen har United fire av de sju yngste elleverne så langt i Premier League. I tillegg har 27 av de 29 målene United-scoringene denne sesongen enten blitt scoret eller assistert av en spiller som er fostret opp i Manchester United sitt akademi.

Også på overgangsmarkedet hentet Solskjær spillere for fremtiden. Det er liten tvil om at Daniel James, Aaron Wan-Bissaka og Harry Maguire har forbedret laget. Både umiddelbart og på lengre sikt. Fornuftige og gode signeringer styrker Solskjærs muligheter til å få enda flere overgangsvinduer.

3. Solskjærs posisjon i klubben

Ole Gunnar Solskjær kommer alltid til å ha legendestatus i Manchester United. Den Solskjær er og det han står for, gjør at han automatisk får mer tid enn managere som kommer utenfra. Både blant eiere og blant fansen.

I tillegg fremstår han som en god ambassadør utad. En som forstår og respekterer klubbens verdier, aldri klager og vet hva det vil si å sette klubben først. Van Gaal og Mourinho var typer som kunne havne på kanten med både presse og styret hvis ting ikke gikk deres vei. Disse klinsjene har Solskjær foreløpig holdt seg unna.

Dette taler mot Solskjær

1. Resultatene

Den mest åpenbare faktoren som gjør at antall tvilere øker for hver uke som går, er mangel på utvikling. Både målt i poeng og prestasjoner. Etter like mange kamper i fjor, hadde José Mourinho tatt fire poeng mer enn det Solskjær har klart hittil i sesongen. Tre kamper senere fikk portugiseren sparken.

Denne sesongen har United vunnet fattige fire av 14 kamper i Premier League. De er 22 poeng bak serieleder Liverpool, og åtte poeng bak Chelsea på den viktige fjerdeplassen. To vanskelige kamper mot Tottenham og Manchester City de neste dagene, kan gjøre avstanden enda større. Spørsmålet er hvor lenge det kan fortsette.

2. Mauricio Pochettino

Man har sett det før. Managere som tilsynelatende har sittet trygt, helt til noen bedre alternativer har dukket opp. Brendan Rodgers sitt prosjekt i Liverpool var riktignok så godt som over, men Jürgen Klopps tilgjengelighet ble katalysatoren. Noe lignende skjedde i Manchester da José Mourinho ble ledig. Selv om Louis van Gaal vant FA-cupen, hadde Woodward og resten av styret bestemt seg for at Mourinho var mannen som skulle føre dem videre.

Mauricio Pochettino har vært en favoritt blant toppene i United lenge. Rapportene ville ha det til argentineren var storfavoritt til å ta over United, før Solskjær leverte en jobbsøknad som Woodward ikke kunne avslå. Nå går det tråere for nordmannen, samtidig som den tidligere Tottenham-sjefen er uten jobb. Det kan være dårlig nytt for Solskjær.

3. Fotballens nådeløse mekanismer

Det meste tilsier at Solskjær hvert fall får fullføre inneværende og at han får sjansen til å hente nye spillere til sommeren. Likevel er det nok av eksempler de siste årene på at ting snur fort i dagens fotball. Sparkingen av Pochettino er et eksempel på hvor nådeløst det er blitt.

Selv om Solskjær virker å sitte trygt nå, kan to tap mot Tottenham og Manchester City forandre på det.