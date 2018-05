Her er RBK-profilens beskjed til gullpratende bergensere: – Er meg revnende likegyldig

fotball

Brann leder Eliteserien med syv poeng over serietoer og regjerende mester Rosenborg.

Det har gjort at flere bergensere har begynt å snakke om at det berømte gullet skal «hem» til byen mellom de syv fjell. Blant dem, tidligere Brann-spiller Erik Huseklepp.

– Brann er gullfavoritter, helt klart. De leder jo med syv poeng, så jeg tenker at det sier seg selv, sa han i forrige episode av Bergens Tidenes «Ballspark» etter søndagens 3–0-seier over Tromsø.

Gleder seg til toppkamp

I Trondheim blir det bergenske gullpratet møtt med et skuldertrekk.

– Hva de gjør er meg revnende likegyldig. Det er bra for dem at de har gjort det så bra. Vi må bare være bedre, sier Rosenborg-ving Pål André Helland.

De to topplagene møtes til dyst på Lerkendal om tre uker.

– Vi gleder oss til å møte Brann, sier Helland, og påpeker et interessant poeng:

– Vi har vært i denne situasjonen tidligere denne sesongen, da Molde kunne ha ligget ti poeng foran oss med seier i kampen mot dem tidligere i år. I stedet var vi foran dem tre runder senere.

– Må tåle litt motgang

Rosenborg har vunnet Eliteserien de tre siste årene. Likevel avviser den lokale RBK-stjernen at lysten til å vinne er noe mindre av den grunn.

– Å spille fotball er det artigste vi vet om, og vi gleder oss til å spille og vinne kamper hver gang. Hvis det ikke er slik, kan man finne seg noe annet å gjøre. Vi må tåle litt motgang, sier han bestemt.

28-åringen tror at rekken med dårlige resultater snart kan være historie.

– Med tanke på hvor dårlige vi har vært, er ikke to poeng i gjennomsnitt så ille. Vi klarte å forbedre oss defensivt, og nå har vi analysert og lagt planer for hvordan vi skal gjøre det offensivt, sier Helland uten å ville røpe noe mer.

Sørloth: – Dette mangler RBK

Gøran Sørloth ble seriemester for Rosenborg fem ganger i løpet av de totalt syv sesongene han spilte for klubben. Han er klar på hva oppskriften bør være for et Rosenborg på jakt etter sitt fjerde strake seriegull.

– Vi må få opp balltempoet og få til flere samtidige bevegelser, finne Rosenborg-rytmen, sier han bestemt.

– I kampen mot Molde viste vi virkelig hva vi var gode for. Nå må vi bare finne ut hva som har gått galt i de andre kampene, sier han.

Han er snar med å understreke at situasjonen er langt ifra helsvart.

– Det er langt ifra noen krise her, og det er altfor tidlig å snakke om gull for noen enda, sier han.

– Har evnet å holde beina på jorden

På tross av tittelkampen tar Rosenborg-legenden seg også tid til å skryte av Brann.

– Brann er et godt, sammensveiset lag som jobber hardt for hverandre, og det lønner seg

Det er det én mann som skal ha mye av æren for, skal man tro Sørloth.

– Jeg er imponert over Lars Arne Nilsen. Han har fått til å holde beina på jorden lengst mulig, sier han og viser til suksessen strilen har oppnådd.