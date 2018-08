Her bjeffer Mourinho til Fjørtoft

fotball

CHELSEA - MANCHESTER UNITED 1–0

Det smakte dårlig for Jose Mourinho å tape FA-cupfinalen mot gamleklubben Chelsea.

Det første spørsmålet til Viasat-reporter Jan Åge Fjørtoft falt heller ikke i smak hos portugiseren.

– Jeg startet sesongen med å spørre deg om hvor mange steg du trenger for å bygge opp lag som du gjorde med Inter, Chelsea, Porto og så videre. Hvor er du nå, føler du, med Manchester United?, spurte Fjørtoft.

– Det er ikke noe spørsmål å stille nå. Vi er nettopp ferdige med finalen, og du spør om mine tidligere klubber... Det er ikke et spørsmål som passer nå, svarte en ille berørt Mourinho.

– Chelsea hadde null skudd

Videre ville Fjørtoft vite hvorfor Manchester United tapte kampen. Og her kom det svar i kjent Mourinho-stil.

– Vi tapte for et Chelsea som med null skudd scoret ett mål. Med stort ballinnehav og noen store sjanser, var ikke vi i stand til å score. Uten Fellaini og Lukaku manglet vi en «target man» mot et kompakt forsvar med ni spillere, sier Mourinho.

– Jeg kan tenke meg hva dere alle ville ha sagt dersom det var mitt lag som spilte slik på Wembley, sier han videre.

– Underholdning er å vinne

Mourinho har fått kritikk for at United underholder for lite.

– Underholdning er det som foregår i Chelsea-garderoben akkurat nå. Fordi de vant. For meg handler underholdning om å vinne, men også om jevnheten i kampene.

– Det sto 1–0 i denne kampen og det var spenning helt til siste slutt. Men det var ikke jevnt i dag, for det var bare ett lag som spilte. Det andre laget spilte ikke. Men slik er fotballen, sier Jose Mourinho.