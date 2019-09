Hegerberg storspilte igjen - nærmer seg Champions League-rekord

fotball

Ada Hegerberg scoret to mål da Lyon slo Rjazan 7-0 i Champions League onsdag. Med 49 scoringer i turneringen har hun bare én spiller foran seg på lista.

Anja Mittags rekord på 51 lever fortsatt, men Hegerberg passerte Conny Pohlers (48) på lista over de fremste måljegerne i kvinnenes Champions League. Det er bare et tidsspørsmål før 24-åringen fra Sunndalsøra er alene på topp.

Mittag la opp i sommer, 34 år gammel.

Verken Hegerberg eller lagvenninnene var like målhungrige som i bortekampen mot Rjazan, og lenge så det ut til å bli 4-0-seier med den norske spissens straffespark i det 55. minutt som siste scoring. Et målrush i sluttminuttene gjorde at laget pyntet ytterligere på resultatet og vant utrolige 16-0 sammenlagt.

Hegerberg scoret tre ganger i 9-0-seieren i Russland for to uker siden, slik hun gjorde i finalen da Lyon i mai vant Champions League for tredje år på rad.

Hun var ikke langt fra sitt tredje hat trick på rad i Champions League-kamper, men hennes avslutning på overtid ble reddet.

Fornøyd trener

Hegerberg var nest sist på ballen da Nikita Parris gjorde 2-0, scoret selv 4-0 på straffe og satte inn 6-0 i det 90. minutt. Lyon fikk et nytt straffespark på overtid, men da var det kaptein Wendie Renard som fikk skyte.

Nikita Parris (2), Eugénie Le Sommer og Delphine Cascarino scoret også onsdag.

– Vi avsluttet kampen veldig bra. Det var en interessant kamp for å bygge gruppedynamikk, og vi kunne også bruke noen av de unge, sa trener Jean-Luc Vasseur til Lyons nettsted.

Hegerberg spilte hele kampen.

Flere norske videre

Flere andre norske spillere tok seg også videre i mesterligaen onsdag. Caroline Graham Hansen spilte en drøy time da Barcelona slo Juventus 2-1 hjemme og 4-1 sammenlagt. Et hodestøt fra Alexia Putellas og et selvmål etter corner punkterte kampen før pause.

Kristine Minde spilte en time og hadde en målgivende pasning da Wolfsburg vant 5-0 hjemme over Mitrovica. Det tyske mesterlaget stilte noe reservepreget etter 10-0-seieren borte. Ingrid Syrstad Engen startet på benken, men kom inn ved pause for kaptein Pernille Harder.

Vilde Bøe Risa og hennes Göteborg måtte si takk for seg tross 1-0-seier borte mot Bayern München. Etter 1-2-tapet hjemme, en kamp den norske landslagsspilleren mistet med skade, røk den svenske klubben ut på bortemålsregelen. Risa spilte hele kampen i München.

Trekningen av åttedelsfinalen skjer mandag.