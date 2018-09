Hegerberg sier nei til VM-spill: – Ingenting er forandret

fotball

Det ble en enorm opptur for det landslaget da de tirsdag kvalifiserte seg til neste års VM i Frankrike.

Det mesterskapet vil gå uten Ada Hegerberg. Hun ga seg på landslaget etter fjorårets EM, og har ingen planer om å gjøre comeback i norsk landslagsdrakt.

Det ble ikke forandret med tirsdagens resultat.

– Min avgjørelse var ikke basert på om landslaget kom til å vinne kamper eller ikke i fremtiden. Ingenting er forandret på det valget jeg har tatt, sier Lyon-spissen til Aftenposten.

– Jeg vil benytte anledningen til å ønske landslaget lykke til i VM, legger Hegerberg til.

Det er ingenting som tyder på at hun kommer til å forandre mening. Hegerberg ønsket ikke å svare på flere spørsmål om landslaget onsdag.

I vår scoret hun i finalen da Lyon sikret sin tredje Champions League-triumf på rad, og er en av de tre kandidatene når FIFA skal kåre verdens beste spiller. Prisen deles ut i London 24. september.

– Det er en veldig mektig følelse å være nominert der. Jeg prøver å ikke bruke «stort» for mye, men det er utrolig artig. Det er en milepæl og et lite push for veien videre, sier Hegerberg.

Angriperen kom nylig på annenplass da UEFA kåret årets spiller i Europa.

Sjögren hadde ingen planer om å ringe

Trener Martin Sjögren sier til TV 2 onsdag at han ikke har noen planer om å kontakte Hegerberg om landslagsspill.

– Ada har vært tydelig på at hun ikke vil spille på landslaget. Det er ingen som skal overtales til å spille for et landslag. Man skal være stolt av å representere et landslag. Signalene har vært ekstremt tydelige fra Ada, sier han til kanalen.

