Hegerberg høyt oppe på ny kåring av verdens beste

På mandag ble Hegerberg kåret til verdens beste fotballspiller da hun mottok prestisjefylte Ballon d’Or – Gullballen. Den kåringen var i regi av magasinet France Football.

Nå er hun nok en gang utropt som en av verdens beste kvinnelige fotballspillere.

Denne gangen er det den engelske avisen The Guardian som har kåret verdens 100 beste kvinnespillere.

Hegerberg er rangert som nummer tre på avisens liste.

Flere norske på listen

– Hegerberg hadde nok et strålende år, der hun befestet sitt rykte som en av verdens beste spisser. Hun hjalp et stjernespekket Lyon-lag til topps i 1. divisjon i Frankrike og til Champions League-tittel nummer tre på rad. Hun scoret i finalen mot Wolfsburg, skriver The Guardian i deres begrunnelse.

Tredjeplassen betyr at Hegerberg hopper opp syv plasser fra fjorårets liste.

Lyon-spilleren er ikke den eneste norske på listen. Caroline Graham Hansen (20. plass), landslagskaptein Maren Mjelde 39. plass) og Guro Reiten (78. plass) er også med.

Lista toppes av Graham Hansens danske lagvenninne i Wolfsburg, Pernille Harder, etterfulgt av australske Sam Kerr.

Kåret til verdens beste

Som nevnt mottok Hegerberg den gjeve Gullballen på mandag.

Den store snakkisen etterpå ble imidlertid DJ og vert Martin Solveigs spørsmål om twerking.

Etterpå ble Hegerberg hyllet for måten hun taklet hele situasjonen på – og for hennes imponerende prestasjoner på fotballbanen.

23-åringen har scoret tolv ligamål for Lyon så langt denne sesongen. Dermed deler hun plassen øverst på toppscorerlisten i Frankrike sammen med PSGs Marie-Antoinette Katoto.