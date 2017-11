Hederspris til rørt Åge Hareide

fotball

Stort sett alle som har ett eller annet navn i norsk toppfotball var mandag kveld samlet på Ullevaal stadion til den direktesendte Fotballfesten som det blir kalt. En fest med prisutdelinger i etterkant av sesongen.

Den gjeveste prisen i norsk fotball fikk den eneste nordmannen som reiser til VM i Russland neste år - Åge Hareide (64).

Det var stående applaus i festlokalene på Ullevaal stadion da Ole Gunnar Solskjær hadde annonsert hedersprisen til Hareide.

– For 47 år siden spilte jeg den første kampen på toppnivå i Norge. Jeg har så mange å takke. Det er alltid stas å bli satt pris på. Det er derfor vi holder på med dette, sa mannen som nettopp har hatt gedigen suksess med det danske landslaget.

Suksess ute og hjemme

Han har spilt for klubber hjemme i Norge, og han var en av de første norske spillerne i engelsk toppfotball. Han kom hjem og har vært trener både i Molde, Rosenborg, for landslaget og har vunnet noe både i norsk, svensk og dansk fotball.

– Du jakter alltid på å vinne noe, men det er alltid stas å bli satt pris på. Det er så små marginer i fotball. Du kan planlegge godt og få stang ut. De danske spillerne er fantastiske spillere og gode kompiser. Og det er det som fotballen. Vennskapet og kameratskapet, sa Åge Hareide som avsluttet sin takketale med å sende en hilsen hjem.

Selv om det er pokaler i premierskapet til Åge Hareide, har ikke alt han har tatt i lykkes like godt. I desember 2008 trakk han seg som trener for det norske landslaget etter at de ikke hadde vunnet en eneste kamp det året.

Han har vært dansk landslagstrener siden desember 2015.

Endelig Årets trener

Det ble en del Rosenborg i løpet av kvelden. Årets trener ble Kåre Ingebrigtsen for første gang til tross for at han har vunnet seriemesterskapet med Roswenborg tre år på rad.

– Vi har gjort en strålende jobb sammen, sa Kåre Ingebrigtsen og takket hele trenerteamet.

– Og hva med spillerne? spurte programleder Carsten Skjelbreid.

– De er tjuvheldige som har oss, repliserte Ingebrigtsen med et glis.

Det var heller ikke sjokkerende at årets seriemester også fikk flere priser. Tore Reginiussen fikk prisen «Årets spiller i Eliteserien».

– En utrolig stor ære. Jeg har vært frisk og spilt kamper. Det har vært en stor opptur fra start til mål denne sesongen. Og så har jeg fantastiske lagkamerater og trenerteam, sa Reginiussen i sin takketale etter å ha fått prisen av Åge Hareide.

Kniksens hederspris:

Årets spiller Eliteserien: Tore Reginiussen

De nominerte:

Björn Bergmann Sigurdarson, Molde Nicklas Bendtner, Rosenborg Tore Reginiussen, Rosenborg Ohi Omuijuanfo, Stabæk

Årets trener Eliteserien: Kåre Ingebrigtsen

De nominerte:

Christian Michelsen, Kristiansund Kåre Ingebrigtsen, Rosenborg Lars Bohinen, Sandefjord Geir Bakke, Sarpsborg 08 Tor Ole Skullerud, Strømsgodset

Årets spiller i OBOS-ligaen: Kristian Fardal Opseth

De nominerte:

Kristian Fardal Opseth, Bodø/Glimt Martin Bjørnbak, Bodø/Glimt Amahl Pellegrino, Mjøndalen Niklas Sandberg, Ull/Kisa

Årets trener i OBOS-ligaen: Aasmund Bjørkan

De nominerte:

Svein Maalen, Ranheim Terje Rognsø, Florø Aasmund Bjørkan, Bodø/Glimt Vegard Skogheim, Ull/Kisa

Årets gjennombrudd: Krépin Diatta

De nominerte:

Krépin Diatta, Sarpsborg08 Tobias Heinz, Sarpsborg08 Hugo Vetlesen, Stabæk Andreas Hanche-Olsen, Stabæk

Årets fotballforbilde: Jakob Glesnes

Brede Moe, Bodø/Glimt Tore Reginiussen, Rosenborg Jakob Glesnes, Strømsgodset Azar Karadas, Brann

Folkets favorittspiller: Sean McDermott (Kristiansund)

Stemt frem gjennom publikumsavstemning

De nominerte:

Tore Reginiussen (Rosenborg) Sean McDermott (Kristiansund) Morten Skjønsberg (Stabæk) Bassel Jradi (Strømsgodset)

Årets supporter: Truls Waaktaar Schøne

De nominerte:

Truls Waaktaar Schøne, Strømsgodset Kina Johannessen, Aalesund Audun Arly Lund, Vålerenga Kåre Thorkildsen, Vålerenga