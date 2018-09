Haugesund slo tilbake etter blytung måned

fotball

FK HAUGESUND - BODØ/GLIMT 1–0

David Akintola ble matchvinner med sin scoring etter 52 minutter, og han sørget for Haugesunds første seier siden 26. august.

Haugesund har lenge kjempet om medaljer, men etter en fæl september måned med tre strake serietap, har de hvitkledde fått konkurranse i kampen om tredjeplassen i Eliteserien. Torsdag røk klubben attpåtil ut av cupen etter 0-1-tap mot Strømsgodset.

Målfarlig Opseth

Gjestene Bodø/Glimt tok initiativet fra start, og kunne fort ha ledet kampen allerede etter seks minutter. Vegard Leikvoll Moberg slo et innlegg fra venstre, og Kristian Fardal Opseth fikk stå alene på åtte-ni meter. Siktet var ikke helt riktig innstilt, og spissen hamret ballen langt over.

12 minutter var spilt da Glimts spiss fikk nok en stor mulighet. Amor Layouni slo inn fra venstre og Opseth knuste Aleksander Stølås i lufta. Avslutningen endte dog utenfor.

Hjemmelaget slet med å skape sjansene, og det var gjestene fra Nordland som skapte underholdningen de første 45. Halvtimen var passert da José Angel Jurado ladet skuddfoten på 20-25 meter, men skuddet endte en liten desimeter over metallet bak Per-Kristian Bråtveit i Haugesund-målet.

Like etter skapte Haugesund sin første halvsjanse. Stjerneskuddet David Akintola kom seg fri inne i Glimts 16-meter, men avslutningen ble for dårlig og keeper Ricardo Friedrich reddet enkelt.

Hektisk for Friedrich

Etter hvilen ble det betraktelig mer hektisk for Glimt-keeperen. Et drøyt minutt var spilt da han kom ut på 16-meter og kolliderte med Ibrahima Wadji. Haugesund-spilleren tok en spektakulær-salto, men det var Glimt-keeperen som fikk den største smellen.

Den kjente han godt et par minutter senere. Sondre Tronstad traff godt på 25-30 meter, og Friedrich var helt oppe i krysset med hånden og fikk slått til corner. Keeperen ble liggende på gresset med smerter i låret og fikk behandling.

Han kom seg på beina, men to minutter senere lå ballen i målet bak keeperen. Stølås slo et hjørnespark fra høyre, og ballen endte opp midt foran målet. Der sto David Akintola, som pirket ballen over målstreken.

Det ble eneste scoring i Haugesund søndag, og Eirik Hornelands menn fikk en sårt tiltrengt opptur.

