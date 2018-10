Haugesund legger press på Molde. Klatrer til bronseplass etter revansje.

fotball

Avgjørelsen falt i det 77. minutt. Etter et pent angrep fikk Alexander Stølås lov til å slå et godt timet innlegg, og ved første stolpe stanget Wadji inn vinnermålet forbi en sjanseløs Morten Sætra i Godset-buret.

Med seieren fikk Haugesund revansjert det sure 0-1-tapet som drammenserne påførte klubben på hjemmebane i NM-kvartfinalen for litt over en uke siden. Da vasset FKH i sjanser, men klarte aldri å overliste en eminent Sætra som hadde fått tillit på Espen Bugge Pettersens bekostning.

Nedrykksfare

FKH står med 44 poeng når laget har fem seriekamper igjen. Lørdag tok Eirik Hornelands menn over tredjeplassen på tabellen, men Molde tar seg forbi igjen om romsdalingene tar poeng borte mot Bodø/Glimt søndag.

I Drammen lever fortsatt nedrykksspøkelset. Godset står med 26 poeng, og det skiller kun tre poeng ned til Start på direkte nedrykksplass. Søndag tar sørlendingene imot Sarpsborg, som har seks strake tap i Eliteserien.

Hjemmelaget var ikke uten store sjanser lørdag. Få minutter etter sidebytte vartet FKHs reservekeeper Helge Sandvik frem en fantastisk redning da han stoppet Eirik Ulland Andersens forsøk fra ti meter.

Pedersen-bom

Mot slutten av første omgang kom også Godsets toppscorer Marcus Pedersen til en enorm mulighet. Han fikk en perfekt ball fra Jonathan Parr, men greide ikke å styre den på mål fra to meter.

I neste runde skal Strømsgodset møte Sandefjord på bortebane, mens Haugesund tar imot Odd. Kampene går etter landslagspausen.

