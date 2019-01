Haugesund langer ut mot Rosenborg: – Særdeles uprofesjonelt

fotball

– Vi føler at dialogen med Haugesund har vært profesjonell hele veien, sa RBK-styreleder Ivar Koteng til Adresseavisen, etter at Rosenborg bekreftet at Eirik Horneland blir klubbens ny hovedtrener.

Assistenttrener Karl Oskar Emberland blir også med til Lerkendal.

Horneland har trent Haugesund siden oktober 2016.

Der er de lite fornøyde med RBKs fremgangsmåte.

– I går ettermiddag/kveld fikk vi en henvendelse fra Rosenborg med et ønske om et møte i dag morges, hvor det ble gjennomført. Utover dagen har det vært konkrete forhandlinger mellom partene. Vi opplever at vår siste henvendelse til Rosenborg ikke ble besvart, men at de istedenfor gikk ut og presenterte sine nye trenere, våre kontraktsbundne trenere, sier styreleder Leiv Helge Kaldheim til TV 2, før han legger til:

– Vi føler det er særdeles uprofesjonelt og vi tenker én ting i forbindelse med FK Haugesunds situasjon, men det er andre klubber i Norge som opererer på det samme nivået som oss, og som bør ta dette til ettertanke, når Rosenborg, som Norges største klubb våger å opptre på denne måten overfor oss andre.

Haugesund er med andre ord ikke enige med Rosenborg om en overgang for de to trenerne. Horneland skrev under på en ny treårskontrakt med Haugesund i november.

Ivar Koteng forteller til VG at han har forståelse for at Haugesund er ikke er glade for å miste de to trenerne, men at han ikke forstår Kaldheims kritikk. Han synes ikke Rosenborg har handlet klanderverdig.

– De har jo en vanlig ansettelseskontrakt som de har sagt opp og vi er blitt enige med dem. Det er ikke så komplisert. Hvis vi ikke får kjøpt dem ut av oppsigelsestiden, tar de over 1. februar, sier han til VG.