Hareides ubeseirede Danmark kriget seg til EM-sluttspillet

fotball

Irland – Danmark 1–1

Martin Braithwaites høyrefot i det 73. minutt kunne ha sørget for at Danmark slo Irland 1-0, men irene ga seg som vanlig ikke, og akkurat som på bortebane i Parken utlignet de danskenes ledelse til 1–1.

Braithwaite spiller for spanske Leganés og har vært en av trener Åge Hereides mest betrodde menn i kvalifiseringen. Mot irene han på venstrekanten på midten i Hareides 4-2-3-1-system.

1-1-resultatet gjør Danmark bare blir nummer to i gruppe D. Sveits hadde små problemer med å slå Gibraltar 6–1 på bortebane, og dermed har de fordelen av å være gruppevinner.

Store endringer på laget

Åge Hareide hadde gjort flere endringer på laget som slo Gibraltar 6–0 fredag. Parma-angriper Andreas Cornelius foretrukket på topp i stedet for Christian Gytkjær. Cornelius fikk en trykk i hodet da det var spilt rundt en halvtime, og i det 33. minutt ble han byttet ut med Kasper Dolberg.

Robert Skov scoret to fra høyrekanten mot Gibraltar, men var byttet ut med Yussuf Poulsen denne gangen. Henrik Dalsgaard var kommet inn på høyrebacken for Daniel Wass.

Beste poengfanger på 50 år

Danmark imponerte ikke i Dublin, men det var det ene poenget det handlet om. Laget har tatt seg igjennom kvalifiseringen uten tap. De står med fire seire og fire uavgjort.

Det er ikke bare i EM-kvalifiseringen Hareides Danmark har vært umulige å slå. De står faktisk med en rekke på 34 kamper uten tap. På 42 kamper som dansk landslagssjef har Hareide kun vært med på tre tap. På samme tid har han ledet laget til 21 seirer og 18 uavgjort.

Det gir et poengsnitt på 1,92 poeng per kamp - det høyeste noen dansk landslagssjef har greid de siste 50 årene ifølge Ekstra Bladet. Nærmest nordmannen er Richard M. Nielsen som fra 1990 til 1996 ledet danskene til et EM-gull og et poengsnitt på 1,89.

(NTB / 100 % Sport)