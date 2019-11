Hareides bragd hylles i Danmark. Men som nordmann vet han at det er umulig å vinne over skeptikerne.

fotball

Det var på ingen måte den beste landskampen Danmark har spilt. Gjennom 90 minutter i Dublin satt det en bekymret sunnmøring på den danske benken. Laget forsvarte seg bra, men fremover på banen var det lite å skryte av.

Da Irland utlignet til 1–1 fem minutter før slutt, hang plutselig direkteplassen til neste sommers EM i en tynn tråd for nordmannen.

I fjor ledet Hareide laget til åttendedelsfinalen i VM, og kroatene som senere skulle ta seg til finalen, måtte ha straffesparkkonkurranse for å sende «drengene» og nordmannen hjem.

Da sluttsignalet gikk i Dublin mandag kveld, kunne han slippe jubelen løs.

– Å ta seg til to mesterskap på rad er bra, det hører til sjeldenhetene også i dansk fotball. Det har vært litt rykk og napp tidligere, sier Hareide til Aftenposten dagen derpå.

Rykk og napp kan også være en fin oppsummering av hans snart fire år som dansk landslagssjef. For det var langt ifra alle som var fornøyde da han fikk jobben i 2016.

Tvert imot.

Åge Fridtjof Hareide Født: 23. september 1953 (66 år) Kommer fra: Hareid Yrke: Landslagssjef i fotball for Danmark Klubber som spiller: Hødd, Molde, Manchester City, Norwich. Landskamper/mål: 50/5 Klubber som trener: Molde, Helsingborg, Brøndby, Rosenborg, Norge, Örgryte, Viking, Malmö, Danmark

Norsk fotball hadde fortsatt et frynsete rykte som noe primitivt i de mer kontinentalt orienterte fotballkretsene i København. «En fjellabe» fra nord var på ingen måte det de ønsket seg.

Kritikken kom umiddelbart da laget hanglet i starten. Selv under VM i Russland sist sommer måtte han svare på kritikk mot spillestilen. Utover høsten i fjor havnet spillerne i konflikt med forbundet og gikk ut i streik. Situasjonen var krevende, men Hareide ledet til slutt laget til seier i Nations League-gruppen.

I år kvalifiserte de seg til EM. Minst to av tre gruppekamper vil bli spilt på Parken i København.

I sommer kom imidlertid den overraskende beskjeden fra forbundet. Åge Hareides kontrakt ville ikke bli forlenget. Etter EM neste år er han ferdig i jobben. Kasper Hjulmand ble presentert som den neste, danske landslagssjefen – ett år før Hareides kontrakt går ut.

66-åringen fra Norge legger ikke skjul på at det har vært utfordrende.

– Det har det. Det er krevende med en arbeidsgiver som ikke vet hva de vil, og som du får lite tilbakemeldinger fra, sier han.

– Hvordan har det vært å stå i det?

– Så lenge du har spillerne med deg, er det ikke noe problem. Det er ingen som har blandet seg inn i det fotballmessige. Hvis ikke det var godt nok, måtte jeg gått på dagen. Men der er det ingen som kan klage. Vi har gått til to sluttspill. Alle synes situasjonen har vært ganske merkelig.

Vil helst ha en danske

Dagen før skjebnekampen i Dublin, slo Ekstra Bladet fast at Hareide har de beste resultatene til en dansk landslagssjef på 50 år.

I snitt per kamp har ingen tatt flere poeng (1,95), sluppet inn færre mål (0,6) eller scoret flere mål (1,95). Laget har ikke tapt på 34 kamper, eller snart 1500 dager. Det må naturligvis nevnes at danskene tok EM-gull i 1992, men likevel. Best mål- og poengsnitt på et halvt århundre setter kanskje perioden hans i perspektiv?

– Det kan du godt si. Resultatene er det aller viktigste i fotballen. Statistikkene viser det de gjør, og det er ikke noe du kan motsi. Det er fint både for meg personlig og for laget, oppsummerer Hareide.

Han føler imidlertid ikke at han nå har vunnet over skeptikerne.

– Det gjør du aldri som nordmann, det vil alltid være der uansett. De har en annen kultur på disse tingene, og de har sitt syn på det. De vil helst ha en danske i spissen for det danske landslaget, og da er det vanskelig å være nordmann.

– Kan det være at det er dette som ligger under, at du ikke står for en dansk nok fotball?

– Det vil alltid bli brukt mot deg. Det snakkes ikke om når du lykkes, men det vil alltid ligge der.

Pensjonisttilværelse = ørkenvandring

Hareide rår over spillere fra alle de største ligaene i Europa. Derfra har han fått mye støtte, senest etter at avansementet til EM ble klart.

– Det er bare utrolig fint. Vi har et godt samhold og trives godt sammen. Jeg tror de har satt pris på årene vi har hatt, sier Hareide.

Han omtaler naboene våre i sør som et folkeslag som er glade sammen, hygger seg sammen, men som også kan stå sammen når det stormer. Det er egenskaper Hareide har satt pris på som leder.

Han hevder at han har tenkt lite på hva som skjer etter EM neste år, for han har folk som tar seg av det. Personlig har han prøvd å luke vekk forstyrrelsene inn mot de siste kvalifiseringskampene.

Men at Hareide omfavner pensjonisttilværelsen allerede om ett år, virker lite sannsynlig. «Så lenge helsen holder», som han presiserer. Årene i Danmark har uansett bare forsterket lysten til å jobbe med fotball.

– Det å ikke gjøre noe, ser jeg på som en enste stor ørkenvandring. Jeg tør ikke å bevege meg inn i det. Jeg er nok en som dør med skoene på. Det er for tidlig å bli pensjonist. Jeg må være aktiv og har alltid hatt det fint med arbeidet mitt. Det har vært en hobby, og det er en gudegave, sier han.

Håper Lagerbäck fortsetter

Det norske landslaget er fortsatt ikke kvalifisert til EM, og det er fortsatt uklart om Lars Lagerbäck tar to nye år som landslagssjef. På Ullevaal er imidlertid situasjonen en annen enn i Danmark. Der er Fotballforbundet og spillerne enige om at de gjerne vil ha med seg treneren videre.

Om svensken noe overraskende skulle velge å takke nei til en ny kontrakt, er Hareide mannen «alle» peker på som den naturlige arvtageren.

Han har tidligere åpnet for en ny periode i jobben han hadde fra 2003 til 2008, men sier nå at han veldig gjerne ser at Lagerbäck tar to år til.

– Jeg synes Norge har vært veldig positive og fine under Lars. Jeg kjenner ham, og han er jo en supermann. Spillerne liker ham godt, og det er viktig å ta vare på et sånt forhold. Jeg håper han fortsetter, for Lars kan ta Norge til både EM og VM, sier Hareide.

Han mener det har vært veldig mye positivt å se fra det norske laget i årets EM-kvalifisering, selv om det ikke endte med en av de to direkteplassene til mesterskapet.

– Det er jeg utrolig glad for. Vi trenger et løft i Norge, og det har vi fått under Lars. Det er også veldig mange spennende, unge spillere.

– Så innerst inne håper du ikke at Lagerbäck takker nei?

– Nei, nei, nei, det gjør jeg ikke. Når du får en så god trener, så må du fortsette med ham. Han er også bare fem år eldre enn meg, så han er på ingen måte en gammel mann, ler Hareide.

– Ja, det vil vel være ganske farlig for deg å stemple en 71-åring som gammel?

– Ja, det vil jo det.