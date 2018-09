Hareide vurderte å si opp under landslagskonflikten

fotball

Hareide snakket med pressen fredag etter å ha sjekket inn på spillerhotellet i Aarhus foran nasjonsligakampen mot Wales søndag.

– Jeg har tenkt over om jeg vil være med på det her. Og jeg ville ha tenkt enda mer over det hvis vi hadde mistet kampen i nasjonsligaen, sa Hareide.

– Det er mange ting som har rast rundt i hodet mitt, men som utgangspunkt har jeg hatt lyst til å jobbe videre. Det var også det jeg ga uttrykk for før VM, la han til.

Ble informert

Hareide forklarte at han ikke ga et ultimatum til Dansk Boldspil-Union (DBU) om at konflikten med spillerforeningen måtte være løst før søndagens kamp.

– Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg har hatt noen tanker underveis, fordi jeg visste at det ville dra ut, sa nordmannen.

– Men jeg ble godt informert om hva som ville bli gjort for å løse konflikten etter Slovakia-kampen. Det ga meg ro. Jeg har også hatt dialog med Simon Kjær, så jeg visste hele tiden hvordan det så ut.

Så ikke Slovakia-kampen

Sent torsdag kveld ble spillerforeningen og DBU enige om en ny midlertidig avtale som gjør at søndagens kamp mot Wales i nasjonsligaen kan gjennomføres.

På grunn av konflikten var ikke Hareide på sidelinjen da et lag med 17 debutanter fra de lavere divisjonene tapte 0-3 mot Slovakia onsdag.

– Jeg så ikke kampen. Det ville vært helt verdiløst for meg å se på. Jeg ser fotball for å få inspirasjon, og det var ikke noe å hente ved å se Slovakia – Danmark, avsluttet Hareide.

