Hareide hylles etter Danmark-suksess

Åge Hareides suksess med Danmark fortsetter. Danskene elsker alle kampene uten tap, men mange vil gjerne ha mer underholdning på veien mot seirer og uavgjort.

Etter 0-0 mot Irland i Nations League mandag har Hareide seks seirer og sju uavgjort på 13 landskamper i år. Han er oppe i 24 kamper på rad uten tap.

– Åge Hareide står fantastisk sterkt i dansk fotball. Resultatene er enestående. Hadde folk fortalt meg da Hareide ble ansatt, at han ville føre Danmark fram til en topp-ti-plassering på verdensrankingen og sendt Danmark i en åttedelsfinale i VM, ja da hadde jeg nok trukket på smilebåndet, sier sportsredaktør Allan Olsen i storavisen Ekstra Bladet til NTB.

– Hareide har skapt et bunnsolid dansk landslag som er vanvittig vanskelig å slå. Det er bygget på en solid defensiv, men hans største bidrag er å ha fått Christian Eriksen til å fungere.

– På gjenstår-listen står fortsatt å utvikle den offensive del av spillet. For selv om mange dansker har stor respekt for Hareides resultater, så er oppfatningen også at Danmark spiller kjedelig og at vi underholder for lite. Det endrer dog ikke på at Hareide har overrasket de fleste. Det gjelder også meg, sier Olsen.

Må bli målfarlige

Hareide selv ser også forbedringspotensialet i det danske laget. Hele fem av årets sju uavgjorte kamper endte 0-0, og Danmark scoret bare 12 ganger på 13 kamper.

– Vi må bli bedre til å score neste år. Vi skal bli bedre på den siste tredelen, for vi har slitt med å bryte ned lag som står lavt i banen. Det krever bevegelser og raske kombinasjoner, men det er tøft. Vi vil ikke samtidig tillate motstanderen å få kontraangrep, sa Hareide etter mandagens møte med Irland.

Det er ingen tvil om at sunnmøringen er svært populær blant spillerne sine.

– Åge kom inn som et friskt pust i dansk fotball etter Morten Olsen. Det tok fem-seks viktige kamper før vi fant ut av det, sier forsvareren Mathias «Zanka» Jørgensen til nyhetsbyrået Ritzau om Hareide.

– Hele laget er blitt bedre. Vi skifter mentalitet så fort vi kommer til landslagssamling. Man får 20-25 prosent bedre selvtillit. Det er en fantastisk stemning, og Åge Hareide har jobbet virkelig hardt for å skape den, sier Jørgensen.

Dansk mentalitet

Nordmannen har valgt «frihet under ansvar» som et viktig punkt.

– Åge personifiserer morsomt nok som nordmann den danske mentaliteten. Han vet vi er et lag av voksne mennesker som kan mye om fotball, men også om det å være mennesker.

Hareide ledet danskene til cupspillet i sommerens VM i Russland. Han fikk jobben i desember i 2015, og det var ramaskrik blant mange danske fotballeksperter fordi en nordmann, en fra «fjeldapelandet», skulle lede Danmarks viktigste idrettseiendel.

Gruppeseieren på nivå to i den nystartede turneringen for landslag var klar før kampen i Aarhus.

Hareide har vært dansk landslagstrener i 1076 dager og neste mål er å ta Danmark til EM-sluttspillet i 2020.

