Hareide byttet ut halve laget og vant

fotball

Danmark - Østerrike 2–0

Åge Hareide byttet ut halve laget da Danmark slo Østerrike 2-0 i en landskamp Herning tirsdag. De danske «drenge» har gått over to år uten tap i ordinær tid.

Lukas Lerager gjorde et drømmemål etter 29 minutter, mens Martin Braithwaite doblet ledelsen på overtid.

Byttet over halve laget

Hareide gjorde seks bytter på laget som spilte 0-0 borte mot Irland lørdag. De nye fjesene i Danmarks startoppstilling var Peter Ankersen, Jannik Vestergaard, Jonas Knudsen, Pierre-Emile Højbjerg, Lukas Lerager og Andreas Christensen.

Etter seieren ga Hareide dem ros. Sunnmøringen mente de viste at de er klare til å tre inn i laget når det er kamper med poeng på spill.

Fornøyd Hareide

– Jeg synes de nye spillerne, eller det er kun Lukas Lerager som ikke har startet før, gjorde det bra. De kom godt ut av førsteomgangen. I tillegg gjorde Lerager et fantastisk mål, sa Hareide.

Forrige gang Danmark tapte en offisiell landskamp i ordinær tid, var i oktober 2016. Da vant Montenegro 1-0 i Parken.

Sett bort fra straffesparkkonkurranser og Slovakia-kampen da Danmark måtte sette sammen et vikarlandslag som følge av en betent spillerkonflikt, har Hareides mannskap kun sluppet inn to mål i 2018. Det gjør Danmark til et av verdens beste landslag defensivt.

