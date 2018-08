Har mislyktes elleve ganger: Hålands nye klubb makter ikke å ta seg til Champions League

fotball

Klubben Erling Braut Håland skal spille for etter at den norske sesongen er over, RB Salzburg, makter fortsatt ikke å ta steget inn i fotballens gjeveste selskap.

Den hardtsatsende klubben er suverene hjemme i Østerrike, har vunnet serien fem år på rad, og totalt ni av de tolv siste sesongene. I fjor kom man sågar helt til semifinalen i Europa League.

Men i Champions League vil det seg ikke.

Onsdag kveld ble det 2–2 hjemme mot serbiske Røde Stjerne i playoff-runden. Dermed røk Salzburg ut på bortemålsregelen etter 0–0 i første kamp i Beograd.

Fadesen mot Røde Stjerne er ellevte gang at Salzburg mislykkes i Champions League-kvalifiseringen etter at klubben ble gjenstiftet som Red Bull i 2005.

Klubben fra Mozarts fødeby har røket ut sju ganger på rad, derav fem ganger i aller siste runde. Det etter at leskedrikkprodusenten, som er kjent her hjemme for å sponse Petter Northug, har spyttet inn enorme midler i klubben.

Mange nesten-kamper

Stort sett har det vært jevne kamper som har bikket feil vei for Salzburgs del. Lag som Fenerbahce og Dinamo Zagreb har blitt for sterke, og i både 2014 og 2015 ble Åge Hareides Malmö et nummer for store.

Men noen skikkelige fadeser har det også blitt. I 2013 røk Salzburg ut mot Dudelange fra Luxembourg allerede i kvalifiseringsrunde to.

Salzburgs mislykkede forsøk på å nå Champions League 2006/07: Tredje kvalifiseringsrunde Valencia (Spania), 1-0 hjemme, 0-3 borte 2007/08: Tredje kvalifiseringsrunde Sjakhtar Donetsk (Ukraina), 1-0 hjemme, 1-3 borte 2009/10: Playoff Maccabi Haifa (Israel), 1-2 hjemme, 0-3 borte 2010/11: Playoff Hapoel Tel Aviv (Israel), 2-3 hjemme, 1-1 borte 2012/13: Andre kvalifiseringsrunde Dudelange (Luxembourg), 4-3 hjemme, 0-1 borte 2013/14: Tredje kvalifiseringsrunde Fenerbahce (Tyrkia), 1-1 hjemme, 1-3 borte 2014/15: Playoff Malmö (Sverige), 2-1 hjemme, 0-3 borte 2015/16: Tredje kvalifiseringsrunde Malmö (Sverige), 2-0 hjemme, 0-3 borte 2016/17: Playoff Dinamo Zagreb (Kroatia), 1-2 hjemme, 1-1 borte 2017/18: Tredje kvalifiseringsrunde Rijeka (Kroatia), 1-1 hjemme, 0-0 borte 2018/19: Playoff Røde Stjerne (Serbia), 2-2 hjemme, 0-0 borte Klubben het tidligere Austria Salzburg, men ble kjøpt av Red Bull-konsernet og omdøpt i 2005. Fakta: Wikipedia

To mål på to minutter

Salzburg var på vei til å endelig lykkes hjemme på Red Bull Arena onsdag kveld, men en to måls ledelse forsvant i en dramatisk andre omgang mot Røde Stjerne.

Munas Dabbur scoret for hjemmelaget rett før og rett etter pause, det siste på straffespark. Deretter kom gjestene tilbake.

I det 65. minutt reduserte Ben Nabouhane assistert av Milos Degenek etter et frispark fra Nenad Krsticic, og ett minutt senere nikket Degenek inn 2-2 etter et nytt frispark fra Krsticic.

– Det er vanskelig å forklare. Vi gjorde en god kamp, men på to minutter slapp vi inn to mål. Normalt gjør ikke dette laget slike feil, sa Salzurgs sportssjef Christoph Freund ifølge den østerrikske avisen Kurier.

– Vi gjorde feil som barn gjør. Dermed ble vi straffet, sa tomålsscorer Dabbur.

– Skuffelsen er veldig stor. Vi prøvde alt helt til kampens siste sekund, sa kaptein Andreas Ulmer.

Dermed må Salzburg nøye seg med spill i Europa League igjen. Der gikk man altså helt til semifinalen i fjor, med tidligere Viking-profil Valon Berisha på laget.

Røde Stjerne, som vant serievinnercupen i 1991, er for aller første gang klar for gruppespillet i Champions League.

– Dette er en enorm suksess for oss. Vi har jobbet så hardt for det, sa Røde Stjerne-trener Vladan Milojevic ifølge NTB.

Fredrik Gulbrandsen spilte ikke for Salzburg onsdag.