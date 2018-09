Han kom gratis fra nivå tre og tok Eliteserien med storm. Nå er 24-åringen klar for sin største utfordring.

fotball

ISTANBUL: «Dette er helt uvirkelig», tenkte Zachariassen da han så ut vinduet fra hotellrommet i Istanbul første gang.

Det var ikke utsikten over Bosporosstredet som fanget blikket til sotrastrilen. Heller ikke Camlica-moskeen som med sine seks minareter raget over nabolaget på den andre – den asiatiske – siden av stredet.

Nei, Zakariassen så rett ned på Vodafone Park. «Så stor den er», var konklusjonen da bussjåføren ved ankomst la inn en ekstrasløyfe så gjestene fra nord skulle få se hvor Besiktas-fansen skal skremme frimodigheten fra dem.

At kampen er hans største så langt er han ikke i tvil om.

24-åringen er også sikker på at han etter karrieren kommer til å se på slaget som en av sine villeste opplevelser.

Kristoffer Zachariassen: Født: 27.1.1994 Fra: Sotra. Klubber: Hald, Nest-Sotra, Sarpsborg 08 Meritter: Cupsølv og seriebronse i 2017.

Kom gratis fra Nest-Sotra

Nettopp Zachariassen er et av de beste eksemplene på hvordan det som var et samarbeidsprosjekt for å få toppseriespill i Sarpsborg igjen, har utviklet seg til en ti år gammel klubb som nå skal måle krefter i den nest gjeveste europacupen.

Så sent som i 2016 spilte han i 2. divisjon hjemme på Sotra.

Målet om opprykk glapp, men 08s sportsdirektør, Thomas Berntsen hadde sett noe ingen andre toppklubber tydeligvis hadde fått med seg.

Han hentet Zakariassen gratis til Østfold. Etter bare to kamper i eliteserien skjønte klubben at de hadde funnet gull, og forlenget kontrakten til ut 2020-sesongen.

En seriebronse, cupfinale og åtte kvalifiseringskamper til Europa senere er han et av de heteste salgsobjektene hos klubben som har fått et gunstig rykte. De utvikler spillere som ingen andre helt har sett potensialet i og løfter dem opp flere nivåer.

Interesse fra større klubber

Sarpingene har tidligere bekreftet at Zakariassens navn er godt kjent hos klubber i større ligaer enn den norske.

Selv vet at han at Europa League er et perfekt utstillingsvindu for spillere på dette nivået. Med gode prestasjoner i de seks oppgjørene mot Besiktas, Malmö og Genk, så vil interessen fra det nesten helt garantert bli enda sterkere.

Men akkurat nå er ikke det noe han vil tenke på.

– Nå skal vi bare gå ut og nyte det. Det er nesten ingen på laget som har vært i en lignende situasjon før. Det blir en opplevelse, og nå får vi se hvor gode vi egentlig er, sier Zachariassen.

Interessen fra utlandet er imidlertid så stor at han og kjæresten heller kjøpte hus hjemme på Sotra enn i Sarpsborg tidligere i år. Det er tross alt bedre å ha noe mamma kan ordne utleien på, enn plutselig å spille i Tyskland og ha en bolig i Østfold.

Kjøpe, vinne, selge

Zachariassens utvikling er helt i tråd med forretningsideen som har sørget for at Sarpsborg 08 nå er blant de beste klubbene i landet.

Da Anders Trondsen ble solgt til Rosenborg for rundt 15 millioner kroner, visste den sportslige ledelsen at de allerede hadde gode nok spillere til å fylle tomrommet.

Zachariassen var en av dem. Skulle han bli solgt videre, så er tanken at spillerlogistikken skal ha vært så god at også det vil gå bra.

Hvis trener Geir Bakke får det som han vil, så klarer klubben fremover å holde på spillerne litt lenger. Målet er at de først vinner noe med de blå og hvite, og at klubben helst har råd til å holde på dem til sesongen i Norge er slutt.

Pepe, Karius og Quaresma

Det er heldigvis noen måneder til enda, for det var øyeblikk som dette Zachariassen så for seg da han i tenårene lekte med ballen og som en god stril kjempet mot naturelementene.

Besiktas kan stille med fersk VM-finalist Domagoj Vida og EM-vinner og tidligere Real Madrid-kjempe Pepe som en midtstopperduo det garantert gjør vondt å møte. I mål kan Liverpool-utlånte Loris Karius stå, mens Ricardo Quaresma og Ryan Babel kan angripe fra hver sin kant.

Og kanskje er det tidligere Manchester City-angriper Álvaro Negredo som skal score målene.

– Det er store navn, selvfølgelig, smiler Zachariassen, men slenger på et «men» og følger på med klisjeene om at det er «11 mot 11, ballen er rund og alt det der».

«Alt det der» er alle de tingene som gjør at han og lagkameratene går ut på banen og tror at det faktisk er mulig å slå tyrkerne.

En dødball, en kontring eller en god dose flaks kan være nok til å få målet som endrer kampbildet alle ser for seg.

To ulike verdener

De er i metropolen hvor Europa møter Asia. En gang var Konstantinopel hovedstad i det bysantinske riket som så vestover, før den i 1453 ble erobret og gjort til hovedstad i det ottomanske riket som var muslimsk.

Det er på mange måter to helt ulike fotballverdener som møtes torsdag kveld.

Tidligere i år spilte Besiktas åttedelsfinale i Champions League mot Bayern München, etter å ha tatt seg videre fra gruppen med Monaco, RB Leipzig og Porto.

Det er i det selskapet de selv mener å høre hjemme, ikke sammen med skandinaviske lykkejegere fra Sarpsborg og Malmö.

Zachariassen har vist at han fortjener en større scene enn Sotra og 2. divisjon. Nå skal han vise at Europa ikke er noe problem.