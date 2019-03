Han blir den sjuende Brattvåg-spilleren med fortid i Molde

fotball

Som Romsdals Budstikke skrev forrige uke, skal Molde-spilleren Simen Hagbø lånes ut til Brattvåg i 2019-sesongen. Nå er dette offisielt bekreftet. Samtidig har venstrebacken forlenget avtalen med MFK til sommeren 2020. Den gikk opprinnelig fram til sommeren 2019.

– Jeg tenker at dette blir spennende og tror Brattvåg får et veldig sterkt lag i år. Målet er opprykk. Det er mange gode spillere her som jeg kjenner fra før, og en bra trener, sier Hagbø til Rbnett.

Brattvåg trenes av René Skovdahl, som var Ole Gunnar Solskjærs fysiske trener i Molde og Cardiff.

– Brattvåg vil satse på meg og gi meg spilletid. De vil hjelpe meg til å ta det steget skom skal til for å nå nivået i eliteserien, sier Hagbø, som nå flytter til Brattvåg og blir fotballproff på heltid.

Hentes av tidligere Molde-trener

Simen Hagbø blir den sjuende spilleren i årets Brattvåg-tropp som tidligere har spilt for Molde Fotballklubb. Nylig signerte Kristian Strande og Elias Mordal for sunnmørsklubben. Fra før er Ola Husby, Emil Dahle, Niklas Rekdal og keeper Neydson da Silva i stallen.

Det samme er de to tidligere Træff-spillerne Simon Tomren og Alexander Jonassen. Eks MFK-junior Adnan Dudic forlot nettopp Brattvåg til fordel for Velez Mostar på nivå to i Bosnia-Hercegovina.

Prøvespilte i Moss

Simen Hagbø, som er sønn av tidligere MFK-spiller Tor Gunnar Hagbø, var i januar på prøvespill i 2. divisjonsklubben Moss uten at det resulterte i en avtale.

19-åringen er dobbelt juniornorgesmester for Molde Fotballklubb. Han var en sentral brikke på laget som har spilt Youth League de to siste sesongene. Hagbø har spilt 52 kamper for klubbens andrelag i 3. divisjon. I april i fjor debuterte han på A-laget i cupkampen mot Træff.

Det nye regelverket til Norges Fotballforbund åpner for at klubbene kan leie ut spillere under 23 år når som helst i sesongen, også utenfor de ordinære overgangsvinduene. Den som låner ut kan i teorien hente tilbake spillerne med en frist på to uker. Dette er en prøveordning for 2019-sesongen.