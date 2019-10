Haaland skadefri og kampklar

fotball

Ifølge den østerrikske avisen Salzburg Nachrichten deltok nordmannen på hele onsdagens trening, og han meldes spilleklar til lørdagens seriemøte med Sturm Graz.

Haaland har slitt med en hofteskade og ble ikke klar til landslagssamlingen som ble avsluttet med bortekamp mot Romania i Bucuresti tirsdag. Onsdag hadde han imidlertid «ingen problemer» med å gjennomføre Salzburgs trening.

19-åringen har for øvrig brukt landslagspausen til mer enn bare rehabilitering. Sist helg var Haaland og lagkameratene på scenen for å bli hyllet under en stor konsert i Salzburgs Festspielhaus.

Ifølge lokalavisen var den norske målmaskinens autograf «spesielt etterspurt» i etterkant av seansen.

Haaland topper toppscorerlisten i den østerrikske toppserien med elleve fulltreffere så langt denne sesongen. I mesterligaen har han i tillegg gjort braksuksess med tre scoringer mot Genk og ytterligere én mot Liverpool.

I neste uke kommer Napoli på besøk til Salzburg i det som blir en toppkamp i mesterligaens gruppe E. Den italienske storklubben leder gruppen etter to kamper og har Haalands Salzburg nærmest seg.

Liverpool har i likhet med Salzburg tre poeng, men er bak østerrikerne på målforskjell.