Haaland innfridde som superinnbytter og avgjorde på overtid

Fortuna Düsseldorf – Borussia Dortmund 0–1 (0–0)

Erling Braut Haaland var endelig tilbake i Dortmund-troppen etter å ha stått over to serierunder på grunn av en kneskade. Skaden oppsto da han ble påløpt av dommeren i kampen mot Bayern München.

Den brennhete nordmannen fikk en time på benken, men så fikk han sjansen mot Fortuna Düsseldorf.

19-åringen så ut til å være involvert i scoring kun fem minutter etter innhoppet, men Var stoppet feiringen. Grunnen var videodommerteamet mente Raphaël Guerreiro tok med seg en Haaland-retur med overarmen, før han hamret ballen i nettet.

Men da Dortmund bare skulle fortsette å presse frem en scoring, tok Fortuna Düsseldorf-trener Uwe Rösler nye grep, og hjemmelaget fortsatte å bryte ned bortelagets angrepsspill.

Men Haaland nektet å la Valon Berisha og lagkameratene få poeng. Med kampens siste touch på ballen, fem minutter på overtid, styrte han inn seiersmålet med hodet.

Gigasjanse

Uten Haaland i startelleveren var det et sjansefattig første kvarter i Düsseldorf.

Men så begynte Dortmund å produsere. Første sjanse sto Achraf Hakimi for, og den var svær. Backen løp seg fri på venstresiden da Dortmund kontret etter en Fortuna-corner, og den Real Madrid-utleide spilleren kom helt alene med keeper etter en god spillvending. Dessverre for bortelaget ble Hakimi tvunget av Florian Kastenmeier til å skyte med venstre, og da vant keeperen duellen på overlegent vis.

Dortmund er kjent for å brodere seg gjennom motstanderne, og etter 25 minutter var det Julian Brandts tur. Jadon Sancho flikket tyskeren lekkert gjennom i 16-meteren, men Andre Hoffmann fikk kastet seg inn og taklet.

Valon Berisha og Fortuna Düsseldorf måtte finne seg i å løpe mye mellom, men hadde grei kontroll på resten av farlighetene til Dortmund. Uwe Rösler kunne dermed ta pausepraten på stillingen 0–0, mens Haaland småjogget med benkekameratene sine utpå gresset.

Rösler tvang frem Haaland-bytte

Pausepraten til Rösler så ut til å gjøre susen, for i starten av andre omgang låste det seg helt for Dortmund. Hjemmelaget så for seg at de kunne ta viktige poeng i nedrykksstriden.

Det fikk Lucien Favre til å se til benken, og en 19-åring fra Bryne.

I det 61. minutt entret Haaland banen for Axel Witsel.

Den umiddelbare effekten uteble, for det første som skjedde var at Fortuna Düsseldorf fikk sin største sjanse. Erik Thommy dundret til på nedfallsfrukt rett innenfor 16-meteren, men Roman Bürki fanget skuddet i fast grep.

Annullert mål

Så skjedde det mye på kort tid. Dortmund kontret med en gang, og ballen havnet hos Haaland på 17 meteren etter at nordmannen kombinerte med Thorgan Hazard. Spissens skudd gikk i en forsvarer, men ballen landet hos Guerreiro, som hamret til på direkten. Ballen forsvant i mål, og Dortmund jublet.

Men så kom Var inn. TV-bildene viste at ballen gikk via overarmen til Guerreiro, og selv om han hadde den inntil kroppen. Målet ble annullert.

Med ti minutter igjen kom hjemmelaget mer med og fikk sjansen i Dortmunds 16-meter. Innbytter Steven Skrzybski prøvde seg med en markkryper, Burki klarte ikke henge med, men ballen gikk i stolpen og ut.

Innbytteren holdt på å avgjøre kampen på overtid, men etter en ball i bakrom smalt han et nytt skudd i stolpen og ut.

I stedet var det Haaland som ble helten.