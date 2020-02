Haaland forbløffer fotballverdenen: – Han har kidnappet hele sirkuset

fotball

Sjekk Haalands utrolige statistikk nederst i saken.

Erling Braut Haaland fortsetter å bøtte inn mål.

19-åringen har lenge vakt oppsikt for sine utrolige prestasjoner, men tirsdag kveld nådde beundringen fra fotballverdenen et nytt nivå.

Det skjedde etter at superspissen fra Bryne scoret to mål i sin Champions League-debut for Borussia Dortmund mot Paris Saint-Germain.

– Storklubbene gremmes

Reaksjonene lot ikke vente på seg etter Haalands storspill mot den franske gigantklubben.

«Han er ikke menneskelig» skrev The Guardian-journalist Fabrizio Romano på Twitter:

Fotballprofilen Gary Lineker kalte Haalands statistikk for «latterlig».

It’s actually 39 goals this season. Forgot to add on tonight’s brace. Ridiculous. https://t.co/k1mHomeoLA — Gary Lineker (@GaryLineker) February 18, 2020

Også i utenlandske medier var man fulle av lovord om nordmannen.

«Unik og ustoppelig. Han ligner ingen. Han gjør som han vil. Erling Braut Haaland har kidnappet hele Champions League-sirkuset, og det eneste storklubbene kan gjøre er å gremmes over at han ikke skrev under for dem» skriver kommentator Thomas Wilbacher i svenske Expressen.

«Kometen Haaland skyter PSG i senk» skriver danske BT.

Også i Storbritannia blir Haalands elleville prestasjoner lagt merke til. «19-åringen fra Norge viste to distinkte sider ved sitt imponerende spill med sine to mål. Først som måltyv, derettet skjøt han ballen som et lyn i nettet med venstrefoten» skriver BBC.

Tyske Der Spiegel beskriver Haaland som en «enestående mann», og skriver videre at «Neymar og Kylian Mbappé regnes som to av de beste spillerne i verden. I Champions League-oppgjøret mot Dortmund var imidlertid en 19 år gammel nordmann den store stjernen».

«Fenomenet Erling Haaland såret pariserne» skriver den franske storavisen L’Equipe, og belønner Haaland med åtte av ti på børsen.

Roses av lagkameratene

Også Haalands lagkamerater er stolte av Dortmunds nye stjerne.

– Han er både en stor spiller og en flott fyr. Han er også litt gal, tror jeg, og veldig morsom. Jeg håper han fortsetter på den måten, sa Emre Can til BT Sport.

– Han har fortsatt mye å gå på, men han er på vei til å bli en virkelig stor spiller, sa Axel Witsel til RCM Sport.

Selv lar han ikke Haaland oppmerksomheten gå til hodet på ham.

– Jeg skal nyte dete øyeblikket litt nå, men allerede i morgen skal jeg nullstille meg og bli klar til ny kamp mot Bremen i helgen. Og så ser jeg fram til å spille mot disse to fantastiske midtstopperne (Silva og Kimpembe) i returkampen i Paris den 11. mars, sa en fornøyd Haaland til Aftenbladet sent tirsdag kveld.

Tallenes utrolige tale

Haaland slår nye rekorder for nesten hver kamp han spiller. Vi har prøvd å samle noen rekorder og den mest oppsiktsvekkende statistikken fra denne sesongen:

Haaland har Dortmund-debutert med scoring i både Bundesliga, den tyske cupen og Champions League. Det har ingen Dortmund-spillere klart tidligere.

Spissfantomet ble den første i historien til å score mål for to forskjellige lag i samme Champions League-sesong (har kun vært mulig å spille for to forskjellige klubber i samme Champions League-sesong fra høsten 2018).

Haaland har scoret ti mål på syv kamper i Champions League denne sesongen. Det gjør 19-åringen til delt toppscorer i Europas gjeveste klubbturnering - sammen med Bayern München-stjernen Robert Lewandowski.

Oksen fra Bryne er den første tenåringen i historien som scorer ti mål eller mer i én og samme Champions League-sesong.

🇳🇴 Erling Braut Haaland = 1st teenager to score 10 in a single campaign in #UCL history 👏👏👏 pic.twitter.com/6zAbGwQsBE — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2020

Han scoret syv mål på sine fire første kamper i mesterligaen. Det har ingen spiller gjort før ham.

Halaand har scoret vanvittige 39 mål på 29 kamper i alle turneringer denne sesongen. Han har også levert åtte målgivende pasninger. Totalt har han spilt 1903 minutter - noe som betyr at Haaland scorer ca. hvert 49. minutt.

Etter overgangen fra Salzburg, har spisstalentet scoret elleve mål på syv kamper i Dortmund-trøya.

Kun fire spillere har scoret ti mål eller mer i sin første sesong i en europacup - før Haaland klarte bragden tirsdag kveld. De andre er Just Fontaine (ni mål i 1958/59), Claudio Sulser (elleve mål i 1978–79) og Sadio Mané og Roberto Firmino (begge ti mål) i 2017–18-sesongen.

Jærbuen har scoret åtte mål på sine fem første Bundesliga-kamper. Det har ingen klar før ham.

Kilder: UEFA, OptaJoe, VG, Eurosport.