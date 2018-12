Guardiola sammenligner seg med Solskjær: – En fordel å kjenne klubben

fotball

Ole Gunnar Solskjær vil dra nytte av comeback-følelsen i Manchester United. Det mener Pep Guardiola, som ser likheter med sin egen ansettelse i Barcelona.

Lørdag kveld debuterer Solskjær som United-manager. Det skjer 11,5 år etter at han avsluttet spillerkarrieren på Old Trafford. Nordmøringen har siden hatt legendestatus i klubben, og navnet hans har som regel blitt sunget hver gang United spiller.

Solskjær kjenner ikke storklubben godt bare fra tiden som spiller. Mellom 2008 og 2010 hadde han ansvaret for Manchester Uniteds reservelag. Guardiola mener det ikke er tilfeldig at den innleide Molde-manageren har fått ansvaret for å lede rødtrøyene ut sesongen.

– Når en manager som Solskjær får sjansen, er det fordi klubben har bestemt seg for at han kan gjøre jobben. Det er ganske likt med mitt eget tilfelle. Vi var unge og fikk muligheten til å gjøre vårt beste, sier Guardiola i forkant av Manchester Citys seriekamp mot Crystal Palace lørdag.

Skal få smilene tilbake

Spanjolen viser til at han fikk hovedtrenerjobben i Barcelona som 37-åring sommeren 2008. Da hadde han kun trenererfaring fra klubbens B-lag.

– Selvsagt er det forskjellige jobber. Du kan ikke sammenligne det å være spiller mot å være manager. Jeg ønsker ham (Solskjær) alt godt, sier Guardiola.

Solskjær er hentet tilbake til Manchester United for å få opp humøret og spillegleden igjen. Under José Mourinhos ledelse skal stemmingen i klubben ha vært kjølig, spesielt det siste halvåret.

Lett juleprogram

Guardiola mener Solskjær har gode forutsetninger for å lykkes.

– Jeg hadde vært i Barcelona siden jeg var 13 år, så jeg vet at det er en fordel å kjenne klubben du trener. Det er viktig å kjenne folk og måten ting fungerer på. Det kommer noe positivt ut av at du har vært der tidligere og kjenner mange sider av klubben.

Solskjær leder United borte mot Cardiff lørdag kveld. Så venter to kamper på Old Trafford i romjulen (26. og 30. desember). De går mot Huddersfield og Joshua Kings Bournemouth.

Nordmannen kommer inn på et gunstig tidspunkt når det gjelder motstandere. Ni av Uniteds ti neste kamper går mot helt overkommelige lag.

Bare bortekampen mot Tottenham (13. januar) i samme periode kan kalles svært vanskelig.