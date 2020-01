God trekning for Solskjærs United

fotball

Manchester United skal ut mot enten Northampton (nivå fire) eller Derby (nivå to) i 5. runde av FA-cupen. Regjerende mester Manchester City møter Sheffield Wednesday.

Det ble klart da 5. rundekampene ble trukket mandag.

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United-mannskap hadde små problemer med å slå Tranmere fra tredje nivå i 4. runde søndag. Oppgjøret endte 6-0.

Rooney-gjensyn?

I neste runde venter vinneren av omkampen mellom Northampton og Derby. Det betyr et mulig gjensyn med en tidligere helt for United-fansen.

Nylig returnerte nemlig Wayne Rooney til engelsk fotball for å spille for Derby. Måltyven forlot Manchester United etter 2017-sesongen og har siden spilt for Everton og amerikanske DC United.

Nå kan det altså bli et gjensyn med gamle lagkamerater, men det blir intet gjensyn med Old Trafford i første omgang. Derby eller Northampton fikk nemlig hjemmekamp mot United.

Premier League-duell

Premier League-leder Liverpool har på sin side fortsatt ikke sikret billetten til 5. runde. Søndagens 4. rundekamp mot Shrewsbury endte 2-2, hvilket betyr at mannskapet til Jürgen Klopp må ut i omkamp hjemme på Anfield i neste uke. Der har tyskeren varslet at klubben vil sende juniorlaget på banen.

Skulle ungdomsrekka spille seg videre blir Chelsea motstander i 5. runde.

5. runde byr også på ytterligere en ren Premier League-duell når vinneren av omkampen mellom Southampton og Tottenham møter Alexander Tettey og Norwich.

Manchester City vant FA-cupen sist sesong. Neste hinder på veien mot å gjenta den bragden blir Sheffield Wednesday.

Skulle ungdomsrekka spille seg videre blir Chelsea motstander i 5. runde.

Slik spilles 5. runde: