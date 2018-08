God Premier League-åpning for King og Sørloth

fotball

BOURNEMOUTH - CARDIFF 2–0 / FULHAM - CRYSTAL PALACE 0–2

Joshua King spilte fra start i Bournemouths serieåpning hjemme mot nyopprykkede Cardiff. Og Bournemouth fikk en fin start da Ryan Fraser ordnet 1–0 etter 24 minutter. King var involvert i målet.

Ti minutter senere fikk vertene straffespark da Callum Wilson gikk i bakken. King så ut til å skulle ta det, men Wilson ville ta det selv. Det var et dårlig valg, for Cardiff-keeper Neil Etheridge reddet. Dermed sto det kun 1–0 ved pause.

Wilson gjorde det godt igjen da han satte inn 2–0 på overtid. Dermed fikk Bournemouth og King akkurat den seriestarten de hadde håpet på.

Sørloth og Johansen byttet inn

I London-derbyet mellom Fulham og Crystal Palace var det nordmenn på begge benkene fra start - Stefan Johansen for Fulham og Alexander Sørloth for Palace.

Jeffrey Schlupps scoring fire minutter før pause ga bortelaget Palace ledelsen 1–0. Wilfried Zaha avgjorde med sitt 2–0-mål ti minutter før slutt på Craven Cottage.

Johansen entret banen i kampens 82. minutt, mens Sørloth fikk sjansen minuttet senere.

Engelsk eliteserie fotball lørdag, 1. runde:

Sterk Chelsea-start

Huddersfield sesongåpnet hjemme mot Chelsea, og det gikk dårlig fra start. Mål av N’Golo Kanté og Jorginho (straffe) sørget for at Chelsea ledet 2–0 ved pause. Pedro økte til 3–0 ti minutter før slutt, og det ble også resultatet.

Den ferske Chelsea-manageren Maurizio Sarri var fornøyd.

– Når du ser resultatet kan du tenke at det var en enkel kamp, men i den første omgangen var det svært vanskelig mot et fysisk tøft lag. Vi er ikke et fysisk lag og hadde problemer de første 20 minuttene, men vi gjorde det bra, sa italieneren til BBCs Match of the day.

Til tross for null poeng, var ikke Huddersfield-trener David Wagner veldig bekymret.

– Chelsea var svært kliniske. De hadde tre-fire sjanser og scorer tre mål. Jeg så nok til å ha selvtillit før resten av sesongen, fordi vi vil ikke bare møte topplag som dette. Ønsker en resultater i disse kampene må marginene være på din side, sier han til BBC.

Watford tok ledelsen hjemme mot Brighton ved Roberto Pereyra, og samme mann la på til 2–0 etter 54 minutter. Flere scoringer ble det ikke på Vicarage Road.

Tre norske i Championship

I Championship var flere nordmenn i aksjon. Ørjan Håskjold Nyland sto i Aston Villa-målet hjemme mot Wigan. Der tok Villa ledelsen, men en Wigan-scoring gjorde at det sto 1–1 ved pause i det som var Nylands debut.

En sen scoring av tidligere Viking-spiller Birkir Bjarnason gjorde at Villa vant 3–2.

Alexander Tettey startet på midtbanen for Norwich, som tok ledelsen mot West Bromwich. Men gjestene utliknet, og det sto 1–1 ved pause. Målene rant inn i Norwich, der WBA gikk seirende ut med 4–3.

Markus Henriksens Hull tok ledelsen borte mot Sheffield Wednesday, og det sto 1–0 ved halv tid. Kampen endte 1–1.