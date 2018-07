Glenavon-treneren: – Molde-kampen blir «mission impossible»

fotball

Molde skuffet stort i den første kvalifiseringsrunden til Europaligaen. Borte mot det semiprofesjonelle fotballaget Glenavon fra Nord-Irland gikk moldenserne på et sjokktap.

Seieren var Glenavons første i Europa etter at de slo islandske FH 1-0 i UEFA Cup-kvalifiseringen i 1995. Spillende manager Gary Hamilton har likevel lite tro på eget lag før torsdagens returoppgjør.

– Det er «mission impossible» for oss tross en fantastisk seier i den første kampen, som jeg tror var den en av de største seierne for et nordirsk lag i historien, sier Hamilton til BBC.

Glenavon vant 2-1 takket være scoringer fra Rhys Marshall og Joshua Daniels, mens Eirik Hestad scoret for moldenserne. Fredrik Aursnes kunnet sikret uavgjort fra straffemerket ti minutter før slutt, men skuddet endte utenfor.

Spillere bortreist på ferier

– Fotball-VM har vist oss at alt kan skje i en enkeltkamp i fotball, men å slå Molde over to kamper vil være umulig. Jeg vet vi slo dem hjemme, men vi vet godt hvor sterke de er, fortsetter han.

Laget er semiprofesjonelt, og det merkes på forfallssiden før returoppgjøret. Rhys Marshall er på ferie, mens keeper Johnny Tuffey er i et bryllup.

Tre spillere var bortreist i åpningsoppgjøret, men er ikke tilbake. Andrew Mitchell er fortsatt på bryllupsreise. Samtidig er James Singleton og Sammy Clingan på familieferie.

– Vi visste at spillere ville være bortreist, så vi er forberedt på det. Etter seieren hjemme vurderte vi å fly inn Rhys for oppgjøret. Han var interessert, men det ville innebære en reise på 18 timer for ham. Det ville ikke vært rettferdig for spilleren siden vi må beskytte ham for resten av sesongen, opplyser den spillende manageren.

Første S08-europakamp hjemme

Forrige torsdag spilte Sarpsborg 08 sin første kamp i Europa i klubbens historie. Som eneste norske lag leverte debutantene på Island. I borteoppgjøret mot IBV sikret Østfold-klubben seg et glimrende utgangspunkt før hjemmeoppgjøret på Sarpsborg stadion. Etter scoringer av Rashad Muhammed, Patrick Mortensen, Ole Jørgen Halvorsen og Amin Askar vant østfoldingene hele 4-0.

Førstnevnte ble hentet fra Florø i fjor sommer, men har slitt med å spille seg inn i et sterkt Sarpsborg 08-lag. De siste ukene har det derimot løsnet for 24-åringen. Først leverte franskmannen en kjempekamp mot Ranheim (4-1-seier), før han scoret det første av Sarpsborg 08s fire mål på Island. Muhammed mener likevel at blåtrøyene ikke må ta lett på returoppgjøret.

– For meg og for resten av laget er det slik at vi starter på 0-0, ikke på 4-0 som vi vant på Island. Det blir stor forskjell å spille i åtte grader på Island, mot minimum 25 i Sarpsborg. Å spille på vårt kunstgress, kontra gressbanen der skal også gi oss en fordel. Det ser lyst ut, sier angriperen til Sarpsborg Arbeiderblad.

2000 billetter solgt

Sarpsborg 08 hadde mandag solgt 2000 billetter til kampen. Det opplyser salgssjef Alexander Klaussen til NTB.

– Det er vanskelig å si hvor mange billetter vi selger, men ser at norske lag typisk ender på mellom 2500 og 4000 tilskuere i første runde. Vi håper å ende så høyt som mulig. Det er jo en historisk happening og første gang det spilles europacup i byen siden 1970 (Sarpsborg Fotballklubb). Det blir en kul opplevelse, forteller Klaussen til NTB.

(©NTB)