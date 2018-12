Gjelsten om Solskjær: – Et uvirkelig eventyr

fotball

Bjørn Rune Gjelsten reagerer med pur glede og begeistring etter den formelle bekreftelsen på at Ole Gunnar Solskjær blir ny trener i Manchester United.

– Dette er et eventyr og det er litt uvirkelig for oss alle. Dette er noe av det aller største du kan oppleve i internasjonal fotball. Både jeg, Kjell Inge (Røkke) og Molde Fotballklubb føler stolthet nå.

I et større perspektiv er dette indirekte stort for norsk fotball og spesielt stort for Molde. Men ikke minst er det stort for Ole selv. Dette er igjen med på å sette ham og «lille» Molde på kartet i den store verden, sier Gjelsten til Rbnett.

Antyder samarbeid med United

Han mener den overraskende vendinga kan bli en vinn-vinn-situasjon for alle involverte parter.

– Jeg føler at dette kan bli positivt for alle. For Ole er det en fantastisk mulighet, for Molde gir dette et potensial for nye relasjoner til en av verdens største klubber. VI har hatt en historie med United siden vi dro over sammen med Ole Gunnar i 1996. Siden har det vært god kontakt, også i forbindelse med overgangen til Mame Biram Diouf.

– Kan det bli aktuelt med et formelt samarbeid mellom klubbene?

– Vi skal ikke forskuttere noe på dette tidspunktet, men det er åpenbart at det blir naturlig med enda tettere bånd nå, sier Gjelsten.

Ble kontaktet av Solskjær tirsdag

Han forteller at MFK fikk den første formelle henvendelsen tirsdag formiddag.

– Da Ole kontaktet oss var vi umiddelbart enige om at dette er et eventyr som alle ville legge til rette for. Det er veldig hyggelig for han som trener, og en mulighet som han selvsagt ikke kan la gå fra seg.

– Er det sikkert at Solskjær er tilbake som Molde-trener i mai?

– Ja, det tenker vi nå. Samtidig er det klart at denne ansettelsen åpner en dør og en mulighet. Vi blir veldig glade hvis han kommer tilbake og vi blir glade hvis han lykkes så godt at han fortsetter i England. Dette er et luksusproblem, sier Gjesten.

– Hva betyr det for MFKs planer for neste sesong at hovedtreneren blir borte i et halvt år?

– Vi har et ansvar for MFK som vi tar på stort alvor. Direktør Øystein Neerland og styreformann Leif-Arne Langøy jobber med den saken. Det er ingen tvil om at Erling Moe løste oppgaven glimrende på alle måter da han vikarierte som hovedtrener i 2015. Han representerte oss godt både på og utenfor banen. Jeg er sikker på at han vil løse denne utfordringa på en god måte, i relasjon med Ole Gunnar, som ikke vil glemme Molde selv om han har viktige oppgaver i Manchester.

– Hva får MFK i kompensasjon for å gi fra seg en trener som nettopp har signert treårskontrakt?

– Jeg ønsker ikke å kommentere summer, men det er åpenbart at Ole har en verdi for Molde. I øyeblikket har vi reflektert lite over penger, og mye over den fantastiske muligheten dette er for han, sier Bjørn Rune Gjelsten til Rbnett.