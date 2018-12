Gigantoppgjøret fansen frykter: – Vil være et mareritt for United

fotball

Det meste er sagt mange ganger før om rivaliseringen mellom de to største i engelsk fotball. Søndag ettermiddag barker de igjen sammen på Anfield.

Denne gang er imidlertid omstendighetene annerledes enn på lang tid. Dag Langerød og Torbjørn Flatin er redaktører i hver sin skandinaviske supporterklubb, men rivalene er enige om én ting. Det er lenge siden Liverpool har vært så store favoritter i det klassiske oppgjøret.

– Jeg frykter jo denne kampen. Hvis Liverpool vinner, så topper de tabellen og har los på ligatittel nummer 19. Det vil være grusomt hvis de får den, sier Langerød.

Rivalenes merittlister Manchester United: Ligamesterskap: 20 (sist i 2013) Serievinnercupen/Champions League: 3 (sist i 2008) UEFA cupen/Europaligaen: 1 (i 2017) Cupvinnercupen: 1 (i 1991) FA cupen: 12 (sist i 2016) Ligacupen: 5 (sist i 2017) Liverpool: Ligamesterskap: 18 (sist i 1990) Serievinnercupen/Champions League: 5 (sist i 2005) UEFA cupen/Europaligaen: 3 (sist i 2001) FA cupen: 7 (sist i 2006) Ligacupen: 8 (sist i 2012)

Han mener det er ille nok å se Liverpool spille god fotball. Enda verre blir det hvis de også vinner titler, og det samtidig som at Old Trafford-klubben sliter med enorme problemer.

– Det vil være et mareritt for United, sier United-supporteren.

Jubileum kan bli mareritt

Etter at Manchester City slo Everton 3–1 lørdag er det de lyseblå fra Manchester som topper Premier League. Dermed ser det ut til at det er Uniteds to største rivaler som skal gjøre opp om ligatittelen. Langerød er imidlertid ikke i tvil om at han heier på City i den duellen.

Årsaken er enkelt og greit at Manchester United har 20 ligatitler, to mer enn Liverpools 18.

– 20–18 er helt grunnleggende, sier Langerød, som allerede har begynt å frykte det som kan bli et mareritt til våren.

Da skal United markere jubileet for den fantastiske trippeltriumfen i 1999, den som ble kronet med Ole Gunnar Solskjærs legendariske overtidsmål i Champions League-finalen mot Bayern München.

– I verste fall skal vi feire det, samtidig som Liverpool feirer ligagull og gjør det bra i Champions League. Da er det plutselig vi som tenker på fortiden, mens de er med og kjemper om titler her og nå. Det er et skrekkscenario, sier Langerød.

To viktige signeringer

Mens hans klubb vant ligaen så sent som i 2013, må Torbjørn Flatin i Liverpools supporterklubb bla helt tilbake til 1990 for lignende minner.

Det faktum at de røde er med i kampen om tittel nummer 19 gjør at Flatin mener søndagens United-duell er en av de største på lang tid. Muligheten for å dytte erkerivalen enda litt lenger ned i sølen er heller ikke å forakte.

Flatin har fulgt scouserne i nesten 50 år. Han synes det er vanskelig å beskrive hva et nytt ligagull vil bety.

– Egentlig så betyr det alt. Da er vi endelig tilbake igjen. Først og fremst er det viktig for oss selv, sier Flatin, som likevel innrømmer at det ville smakt veldig godt å ta igjen Manchester-klubben i antall titler.

Og mens United-supporterne er bekymret for klubbens ve og vel om dagen, er stemningen naturligvis en helt annen på Anfield.

Ti siste ligamøter på Anfield: September 2008: 2–1 Oktober 2009: 2–0 Mars 2011: 3–1 Oktober 2011: 1–1 September 2012: 1–2 September 2013: 1–0 Mars 2015: 1–2 Januar 2016: 0–1 Oktober 2016: 0–0 Oktober 2017: 0–0

Flatin peker spesielt på signeringene av keeper Allison Becker og midtstopper Virgil van Dijk som sentrale det siste året.

– Det er blitt veldig vanskelig å score på Liverpool. Selv om laget har noen dårlige perioder i løpet en kamp, så henger vi med. Så er det også spillere i den andre enden av banen som scorer mål, sier Flatin.

I så måte mener han at Jürgen Klopp har satt sammen et lag som minner om United-lagene som vant en rekke titler under Sir Alex Ferguson, og om Liverpool-lagene som plukket pokaler på 1970- og 80-tallet. Ubeseiret og 13 seire på de 16 første kampene er faktisk den beste ligastarten noen gang for Liverpool.

Mourinho splitter fansen

I samme periode har Manchester United sanket 26 poeng og målforskjellen viser to plussmål. Diskusjonene om manager José Mourinhos fremtid er høylytte blant fansen.

– Det er dessverre sterke fronter. Splittelsen blant fansen er noe av det vondeste for meg som supporterleder. Mange er veldig konfronterende når de diskuterer, spesielt i sosiale medier, sier Langerød.

Han klamrer seg til at Liverpool-United er kamper som ofte «lever sitt eget liv», helt uavhengig av form og tabellposisjon. Det samme bidrar til ekstra nerver hos Flatin.

– Hvis Liverpool fremstår som den siste tiden, så bør sjansene være veldig gode, sier han.

Liverpool-Manchester United spilles søndag klokken 17.