Går RBK, Molde og Sarpsborg videre i Europa? Dette sier ekspertene

fotball

Torsdag ble en kjempekveld for norsk fotball. Rosenborg, Molde og Sarpsborg 08 tok seg alle videre fra tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen.

For første gang siden 2015 er tre norske lag klare for playoff, siste hinder før et gruppespill.

– Det var en stor kveld for norsk fotball, noe det ikke har vært mye av de siste årene. Det er lov å slå seg litt på brystet nå, sier fotballekspert i TV 2, Jesper Mathisen.

Fotballfeber i Sarspborg etter overraskende avansement: – Dette er spinnvilt

Et gruppespill i Europa League betyr gode penger inn i kassen. Adresseavisen har tidligere i sommer skrevet at et gruppespill i Europa League via denne kvalifiseringsruten kan gi omlag 27 millioner kroner.

I tillegg til dette kommer inntekter fra de forrige kvalifiseringsrundene, TV-inntekter samt en bonussum basert på hvilken europeisk ranking klubben har.

– Solide prestasjoner av de norske lagene. Det er veldig oppløftende at vi ikke går på smeller, men presterer og leverer, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Forventer RBK-avansement

Rosenborgs motstander er Shkëndija. En makedonsk klubb stiftet av etniske albanere fra byen Tetovo. Første kamp spilles på Lerkendal, mens returkampen trolig spilles på nasjonalarenaen i hovedstaden Skopje.

Shkëndija vant den makedonske ligaen i fjor med hele 35 poeng foran Vardar Skopje, og har tatt seg videre til playoff-runden i Europaligaen i de to foregående sesongene. Der har det blitt stopp mot henholdsvis Gent og AC Milan.

I år er altså RBK siste hinder. Jesper Mathisen mener Rosenborg har klart best mulighet til å gå videre av de norske lagene.

– Dette er en motstander som jeg forventer at RBK slår ganske kontrollert over to oppgjør, sier han.

Rosenborg knuste Cork: Enkelt videre i Europaligaen

Carl-Erik Torp synes RBK har vist oppløftende takter etter at Rini Coolen tok over treneransvaret.

– Rosenborg ser bra ut. Nå styrer de kampene og er mer dominerende. Det kan passe dem bedre i disse kampene, sier han.

RBK møtte makedonsk motstand i Vardar i gruppespillet i fjor. Da vant trønderne 3–1 hjemme og spilte uavgjort på bortebane.

Fått med deg denne?

– Zenit er favoritter

Molde skal opp mot en skikkelig storklubb, russiske Zenit St. Petersburg. Russerne sto bak en snuoperasjon av det mirakuløse slaget mot Dinamo Minsk da de gikk videre torsdag kveld.

Klubben fra byen ved Finskebukta ble nummer fem i den russiske ligaen i fjor. Trener Sergej Semak har flere av Russlands VM-spillere i stallen. Den mest kjente er kanskje tankspissen Artem Dzyuba.

Begge ekspertene holder det russiske laget som klare favoritter.

– Det er ikke umulig for Molde, men om de skulle klare det, er det en stor, stor prestasjon, sier Mathisen.

Torp fremhever at Molde har fått nye spillere inn og har vist knallform i det siste.

– De har hatt gode opplevelser i Europa tidligere, og har vist at det er mulig, sier han.

Zenit er en gjenganger i gruppespill i Europa, og har de to siste sesongene tatt seg videre til utslagsrundene i Europa League. I fjor møtte de Rosenborg i gruppespillet. Det endte med 3–1-seier hjemme og 1–1 på Lerkendal.

Spår «heksegryte» i Østfold

Sarpsborg 08, som overraskende slo ut kroatiske Rijeka, møter israelske Maccabi Tel Aviv. Klubben har nådd gruppespillet i Europa League de to siste årene og var i gruppespillet i Mesterligaen for tre år siden.

I fjor ble de nummer to i serien i Israel. Mest kjent for norske supportere er nok den tidligere Vålerenga-spissen Vidar Örn Kjartansson.

– Det var et aldri så lite fotballsjokk at Sarpsborg slo ut Rijeka. Slik de fremstår, vil de også ha mulighet mot Tel Aviv, mener Mathisen.

Sarpsborg rundet av norsk drømmekveld: Tok knallsterk borteseier mot kroatisk topplag.

Carl-Erik Torp mener at Geir Bakkes mannskap har en god sammensetning når det gjelder spillertyper.

– Det handler ikke bare om å være en god spiller, men å ha det mentale med seg og prestere når det gjelder, sier han.

Sarpsborg starter med hjemmekamp. Jesper Mathisen trekker frem at østfoldingene er svært gode hjemme, og at israelerne ikke har startet sin hjemlige liga ennå.

– Det kommer til å bli en heksegryte i Sarpsborg, sier TV 2-eksperten.

Maccabi Tel Aviv trenes av serbiske Vladimir Ivic, og laget spiller kampene sine på Netanya Stadium mens hjemmebanen Bloomfield er under ombygging.