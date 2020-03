Frykter utenlandske klubber skal snappe opp spillere gratis. Nå ber norsk fotball om internasjonal regelendring.

fotball

Mandag formiddag hadde eliteserie- og 1.-divisjonsklubbene et møte med Norsk Toppfotball om den økonomiske situasjonen som følge koronaviruset.

Et tema var mulige permitteringer av spillere og trenere, og det ble besluttet at dette skal diskuteres med spiller- (Niso) og trenerforeningen før det iverksettes.

– Noen klubber var klare for å trykke på knappen der, men vi ble enige om at det ikke gjennomføres nå. Man kjøper seg tid gjennom å snakke med foreningene før det iverksettes, sier Leif Øverland, administrerende direktør i NTF.

Ønsker å fryse overgangsvinduet

Den store frykten er om permittering av spillere kan lede til at disse går gratis til andre klubber.

– Klubbene i Norge ønsker å stå samlet og ha spillerforeningen med på det, men utfordringen er at det hjelper lite hvis svenske agenter står på døren med en gang, sier Øverland.

For å forhindre at dette skjer, sendte Norges Fotballforbund ut et brev til Fifa, med kopi til Uefa og de nordiske forbundene, mandag formiddag. Der foreslår de å fryse overgangsvinduet.

– Det vil si at det ikke gjennomføres overganger, i første omgang på europeisk nivå, mens denne krisen pågår. Vi har også fulgt opp dette med telefonsamtaler til Uefa, opplyser Nils Fisketjønn, direktør i NFFs konkurranseavdeling.

«Gentlemen's agreement» i Norge

Fisketjønn utdyper at man på generell basis kan gå til en annen arbeidsgiver 14 dager etter permittering. I Norge har man en «gentlemen's agreement» på at man ikke skal snappe om hverandres spillere, men dette stopper for eksempel ikke danske eller svenske klubber.

– Så hvis man har en spiller verdsatt til 15 millioner kroner, kan spilleren plutselig forlate klubben gratis?

– Det er det klubbene frykter. Det kan være en reell sak. Derfor mener vi at det er viktig å ha et solidarisk, europeisk tiltak der, sier Fisketjønn.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra Uefa. De hadde ikke sett den problemstillingen, men syntes det var interessant. Men dette er jo egentlig en FIFA-avgjørelse.

Har også bedt om forlengelse

Denne helgen meldte VG at NFF også har bedt Fifa om en forlengelse av overgangsvinduet, som opprinnelig strekker seg fra 9. til 1. april.

– For to dager siden var det snakk om en forlengelse av vinduet. Ønsker dere da å fryse vinduet nå, for å deretter forlenge det når situasjonen stabiliserer seg?

– Vi må komme tilbake til denne type spørsmål, sier Fisketjønn.

Det er Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) som godkjenner lengden på overgangsvinduene i forskjellige land. NFF har ikke gitt et konkret forslag om hvor lenge vinduet bør forlenges.