Fra norsk 3. divisjon til europeisk toppfotball: Ekspert har knapt sett maken til overgang

fotball

For ikke lenge siden sa Lysekloster-spiller Mirza Mujcic at han hadde fått tilbud om å være med slovenske Olimpija Ljubljana på treningsleir i Tyrkia. Slovenerne ble både cup- og seriemester forrige sesong, og tok seg til siste runde i kvalifiseringen til Champions League-gruppespillet.

Etter et vellykket treningsopphold ringte slovenerne og ville kjøpe forsvarsspilleren. Det resulterte i en uvirkelig overgang for 3.-divisjonsspilleren.

Det var BA som omtalte saken først.

– Det var overraskende at de ville ha meg med på leiren, men jeg fikk vist hvordan jeg er. Det er gøy at de ville hente meg, sier Mujcic.

– Det er både positive og negative sider med dette. Det er kjipt å forlate Lysekloster, som har vært som et andre hjem for meg. Samtidig er dette en stor mulighet og et stort steg for meg. Jeg får også oppleve noe spesielt, sier han.

Midtstopperens kontrakt løper til sommeren. Hans nye klubb er halvveis ut i sesongen og ligger på andreplass, ni poeng bak serieleder Maribor. Seriemesterskap betyr en ny sjanse i Champions League-kvalifiseringen.

– Det blir mange tøffe treninger og mye press på alle i klubben for å klare kvalifisering til enten Champions League eller Europa League. Det blir kult, sier Mujcic.

REKORDOVERGANG!! 🇳🇴➡️🇸🇮

Mirza Mujcic selges til Olimpija Ljubljana som ligger på 2. plass i den Slovenske toppdivisjonen.

Vi ønsker vår kjære svenske lykke til i Slovenia! ⚽️💪 pic.twitter.com/zfvlLSZhGf — Lysekloster Fotball (@ilLysekloster) February 14, 2019

X-faktor

Lysekloster sto ikke i veien for at deres svensk-bosniske midtstopper kunne dra på prøvespill, men trodde nok at Mujcic, som nettopp kom tilbake til Lysekloster for sin andre periode i klubben, kun ville få en ferie med god trening.

I stedet overbeviste Mujcic såpass at trener Robert Pevnik ville punge ut for 24-åringen.

– Jeg er ikke overrasket over at de så ting som de likte, men at de mente at han hadde hele pakken for dem, det er jeg overrasket over, innrømmer Lysekloster-trener Ruben Hetlevik og skryter av Mujcic.

– Han er en spillende midtstopper, samtidig som han har fysikk. Han er god på det en stopper skal være god på, men X-faktoren hans er hans ferdigheter med ballen. Han kan slå pasninger med høyre og venstre, og kan slå nøyaktige 70-meterspasninger med begge ben.

Mirza Mujcic Født: 7. august 1994 (24) Nasjonalitet: Svensk Klubb: Olimpija Ljubljana (Slovenia) Posisjon: Midtstopper Tidligere klubber: GAIS (Sverige), Utsikten (Sverige), Notodden, Vikingur (Island), Lysekloster og Brattvåg U-landskamper: Sverige U19 (10/1) Aktuell: Forlater Lysekloster til fordel for Olimpija Ljubljana i Slovenia

For at Mujcic, som ble fostret opp i GAIS og har kamper i Allsvenskan, har potensial, kan Hetlevik skrive under på.

Men han hadde ikke trodd at en klubb som satser mot Champions League-spill ville hente en spiller fra fjerde nivå i Norge.

– Det var overraskende. Vi visste at Mirza ville videre og ville ikke stå i veien for at han skulle få prøve seg i klubber, men at han skulle havne i Slovenia, det hadde vi ikke sett for oss. Det er som et eventyr. Vi klarer ikke å være skuffet etter at noe sånt har skjedd. Det er vinn-vinn for begge parter, sier Hetlevik.

Ekspert har aldri sett maken

Mujcic spilte for Lysekloster også i 2017-sesongen, før han tok en sesong i Brattvåg i 2. divisjon. Hetlevik mimrer tilbake til hva Mujcic sa etter siste seriekamp mot Brann 2, som ble spilt utenfor Brann Stadion.

– Han sa til meg at han skulle ønske at han kunne spille inne på Stadion, ikke utenfor. I går sa jeg at drømmen hans var oppfylt, smiler Hetlevik.

– Ja, vi snakket om det. Det var kjipt å spille utenfor Stadion etter å ha spilt i Allsvenskan foran masse folk. Det er kult at det nå går i oppfyllelse, svarer Mujcic.

Breddefotballekspert Jørgen Tjærnås kan ikke huske å ha sett en liknende overgang i norsk fotball.

– Jeg kan ikke tenke meg at noe sånt har skjedd før. Det nærmeste må nok være Dag Alexander Olsen fra Gjøvik til Tottenham, men han var juniorspiller. Dette er på seniornivå. Han går til A-stallen til et godt lag, sier Tjærnås.

Mujcic var under kontrakt med Lysekloster og måtte dermed kjøpes ut. Lysekloster vil ikke ut med overgangssummen, men trener Hetlevik forsikrer at det er gode penger for klubben.

– Det er ikke en gigantisk sum, men det betyr mye for klubben, sier Hetlevik.